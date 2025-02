João Fonseca vem sendo uma das atrações no começo de semana no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, e, no final da tarde desta segunda-feira atraiu bastante gente em um treinamento.

➡️ João Fonseca x Tomas Etcheverry; confira horário e onde assistir

O bate-bola foi especial com o dinamarquês Holger Rune, 12º colocado e segundo favorito do torneio. A prática foi na quadra 3 que será usada para jogos nesta terça-feira. E o público lotou para acompanhar a prática com a presença de vários brasileiros que lotam o torneio.

João Fonseca estreia nesta terça

Fonseca estreia nesta terça, não antes das 18h30 (de Brasília), na quadra central contra Tomas Etcheverry, 44º, abrindo a rodada noturna. Somente após o anúncio do horário do jogo mais de 300 bilhetes foram vendidos dos mais de quatro mil que já haviam sido comprados para a sessão que terá a despedida de Diego Schwartzman contra o chileno Nicolas Jarry, a partir das 20h.

Após o ATP 250 de Buenos Aires, João Fonseca parte para o Rio Open, o maior aberto da América do Sul, no Jockey Club, no Rio de Janeiro–RJ, entre os dias 15 a 23 de fevereiro. Além do brasileiro, as estrelas Alexander Zverev, Holger Rune e Lorenzo Musetti estarão presentes no torneio.

Rio Open

O Rio Open ocupa um lugar de destaque no calendário da ATP por ser o único torneio da categoria ATP 500 realizado na América do Sul. Esse diferencial atrai tanto os melhores tenistas especializados em saibro quanto os fãs, que têm a oportunidade de acompanhar partidas de alto nível sem precisar viajar para a Europa.

