No Rio Innovation Week, jornalistas avaliam uso de IA no mercado de trabalho

Em mais uma palestra apresentada no palco do Lance! no Rio Inovation Week, o debate foi sobre a entrada das inteligências artificiais nas empresas, e como isso pode afetar o futuro do mercado. CTO do Lance, Luiz Cruz alertou sobre alguns riscos, mas garantiu que não há possibilidade da tecnologia substituir o ser humano.

- A criatividade não está no modelo. Ela ainda está no ser humano. A criatividade ainda é humana. Usamos no Lance algumas ferramentas e estamos estudando formas de usar IA, mas sem nunca substituir - comentou Luiz Cruz, CTO do Lance!

Outro convidado pelo Lance! foi Ronaldo Fonseca, Ceo da A-Lab. Segundo ele, a IA não pode ser considerada responsável pela repetição dos conteúdos nas redes, mesmo que as pessoas fiquem menos criativas.

- Eu não botaria a culpa nas costas da IA. Olha pra três anos atrás e olha Oq consumimos hoje nas redes sociais. É muito repetitivo por causa do algoritmo. As ideias são repetidas independente de IA. Talvez as pessoas estejam mesmo menos criativas, mas a IA ainda depende de uma boa interação humana - comentou o ceo da A-Lab.

H2 Como a IA pode ajudar?

No Rio Innovation Week, Ronaldo Fonseca revelou que vem implementando o uso de IA na sua empresa, mas não pelo uso que a maioria dos empresários vem fazendo. Ele revelou que quer uma estratégia diferente.

- Se você perguntar para 10 CEO’S: porque você usa IA? Eles vão responder que é por mais eficiência. Na traficarão real, gastar menos e produzir mais. E se ao invés de nós diminuímos o número de pessoas, mantivermos a mesma quantidade, mas liberarem as pessoas com menos horas de trabalho? Simplesmente para elas viverem mais - complementou Ronaldo.