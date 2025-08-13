menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

No Rio Innovation Week, jornalistas avaliam uso de IA no mercado de trabalho

Evento ocorre nesta semana no Pier Mauá, no Rio de Janeiro

Rio Innovation Week
imagem cameraRio Innovation Week acontece no Pier Mauá, no Rio de Janeiro (Foto: Rio Innovation Week/Divulgação)
Avatar
Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/08/2025
17:48
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em mais uma palestra apresentada no palco do Lance! no Rio Inovation Week, o debate foi sobre a entrada das inteligências artificiais nas empresas, e como isso pode afetar o futuro do mercado. CTO do Lance, Luiz Cruz alertou sobre alguns riscos, mas garantiu que não há possibilidade da tecnologia substituir o ser humano.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Jornalista analisa novas contratações do esporte da Globo: ‘Percebeu e mudou’

- A criatividade não está no modelo. Ela ainda está no ser humano. A criatividade ainda é humana. Usamos no Lance algumas ferramentas e estamos estudando formas de usar IA, mas sem nunca substituir - comentou Luiz Cruz, CTO do Lance!

Outro convidado pelo Lance! foi Ronaldo Fonseca, Ceo da A-Lab. Segundo ele, a IA não pode ser considerada responsável pela repetição dos conteúdos nas redes, mesmo que as pessoas fiquem menos criativas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Eu não botaria a culpa nas costas da IA. Olha pra três anos atrás e olha Oq consumimos hoje nas redes sociais. É muito repetitivo por causa do algoritmo. As ideias são repetidas independente de IA. Talvez as pessoas estejam mesmo menos criativas, mas a IA ainda depende de uma boa interação humana - comentou o ceo da A-Lab.

H2 Como a IA pode ajudar?

No Rio Innovation Week, Ronaldo Fonseca revelou que vem implementando o uso de IA na sua empresa, mas não pelo uso que a maioria dos empresários vem fazendo. Ele revelou que quer uma estratégia diferente.

continua após a publicidade

- Se você perguntar para 10 CEO’S: porque você usa IA? Eles vão responder que é por mais eficiência. Na traficarão real, gastar menos e produzir mais. E se ao invés de nós diminuímos o número de pessoas, mantivermos a mesma quantidade, mas liberarem as pessoas com menos horas de trabalho? Simplesmente para elas viverem mais - complementou Ronaldo.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias