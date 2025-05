Na próxima terça-feira (13), Guga Kuerten será homenageado pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro), entrando para o Hall da Fama da entidade. Neste sábado (10), o tricampeão de Roland Garros, ex-número 1 do mundo e empresário celebrou nova conquista da Escola Guga. Isso porque essa rede de franquias de ensino de tênis e beach tennis conquistou, pela sexta vez, o Selo de Excelência concedido pela ABF (Associação Brasileira de Franchising).



O anúncio de que a Escola Guga foi destacada na noite de sexta (09), em São Paulo, com o Selo de Excelência abre as comemorações de um ano especial. Em 2025, Guga Kuerten celebra os 25 anos do bicampeonato em Roland Garros e da conquista do posto de Número 1 no ranking profissional da ATP.

Em operação desde 2010, a Guga Kuerten Franquias é a empresa responsável pela gestão e expansão da rede da Escola Guga pelo pais, que, atualmente, engloba 21 unidades, com cerca de 5 mil alunos.

O resultado da premiação envolve a pesquisa de satisfação com os próprios franqueados, além de critérios técnicos adotados pela ABF que concentra as empresas franqueadoras no Brasil. O Selo de Excelência é concedido às empresas que adotam as melhores práticas de franchising no país.

Orgulhoso da conquista, Guga fez questão de gravar uma mensagem parabenizando todos os franqueados, professores, alunos e colaboradores da rede Escola Guga.

Homenagem do COB a Guga Kuerten na terça

Na próxima terça-feira, em solenidade no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, Guga será um dos quatro homenageados que passarão a fazer parte do Hall da Fama do COB. Além dele, serão agraciados a ex-ginasta Daiane dos Santos, a ex-judoca Edinanci Silva e Afrânio Costa (in memorian, do tiro esportivo).

Maior nome do tênis brasileiro masculino de todos os tempos, Guga foi profissional de 1995 a 2008, ano em que, infelizmente, teve de se retirar, por conta da lesão no quadril. Além de um carisma inigualável e um talento muito acima da média, foram 20 títulos de simples, com destaque para os três em Roland Garros (em 1997, 2000 e 2001) e a Masters Cup de Lisboa, em 2000.

Ao todo, o ex-número 1 do mundo venceu 358 partidas e perdeu outras 195 como profissional.