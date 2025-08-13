menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Diretor explica como fez a Maratona do Rio virar moda

Convidado explicou como revolucionou a modalidade

Rio Innovation Week
imagem cameraRio Innovation Week, evento de tecnologia e inovação (Foto: Rio Innovation Week/Divulgação)
Avatar
Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/08/2025
19:54
  • Matéria
  • Mais Notícias

O palco do Lance! no Rio Inovation Week recebeu um convidado especial nesta quarta-feira (13). Romulo Carminate, Head de Planejamento e Criação da Dream Factory, contou como fez para revolucionar a Maratona do Rio, que hoje é febre entre os corredores.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Jornalista analisa novas contratações do esporte da Globo: ‘Percebeu e mudou’

Nos últimos anos, o hábito de correr para melhorar o estilo de vida virou comum na vida de muita gente. Basta dar uma olhada nas redes sociais para perceber o aumento de postagens do esporte.

Romulo Carminate explicou que o movimento não é 100% orgânico, e que tudo começou em 2018, com uma revolução criativa na Maratona do Rio.

- Quando eu entrei, falei: vamos fazer pesquisa. Conversar com o corredor na hora da inscrição. A experiência de corrida tem uma pegada fordista. Descobrimos que eles não queriam só corrida, mas música, arte, conteúdo. Ai mudou totalmente nossa forma de entender a maratona - explicou Romulo Carminate

continua após a publicidade

De acordo com o diretor, o objetivo principal é expandir a marca Maratona do Rio, mas outras coisas estão na mira também. A geração de receita, por exemplo, não é o foco principal, mas também é importante.

-Colocamos tênis grafitados pela cidade, mais de 20 artistas, shows e produtos licenciados.Nossa lojinha vende tudo todo ano. A gente expandiu a corrida, e consequentemente nosso ponto de receita. Queremos furar a bolha do esporte - concluiu o Head de criação da Dream Factory

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O que é a Rio Innovation Week?

A Rio Innovation Week é o evento de tecnologia e inovação da América Latina. A feira busca estimular o empreendedorismo através de setores como o tecnológico, de inovação e o esportivo, além de montar uma programação pautada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, garantindo assim a responsabilidade na promoção de um futuro inclusivo e economicamente sustentável.

A ideia é gerar negócios e dar oportunidade para empreendedores de diversos níveis expadirem seus mercados. Em 2024, reuniu grandes nomes do ecossistema de Tecnologia e Inovação, além de membros dos diferentes setores da economia que compõem as 37 conferências que fizeram parte do projeto.

Neste ano, a expectativa é que 22 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados no evento, um aumento de 10% em relação ao ano passado. Dentro do espaço de 90 mil metros quadrados, 40 palcos simultâneos serão ocupados por palestrantes de diferentes segmentos.

Rio Innovation Week 2024
Rio Innovation Week 2025 tem a Superbet como patrocinadora master (Foto: Divulgação/Rio Innovation Week)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias