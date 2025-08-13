Diretor explica como fez a Maratona do Rio virar moda

O palco do Lance! no Rio Inovation Week recebeu um convidado especial nesta quarta-feira (13). Romulo Carminate, Head de Planejamento e Criação da Dream Factory, contou como fez para revolucionar a Maratona do Rio, que hoje é febre entre os corredores.

Nos últimos anos, o hábito de correr para melhorar o estilo de vida virou comum na vida de muita gente. Basta dar uma olhada nas redes sociais para perceber o aumento de postagens do esporte.

Romulo Carminate explicou que o movimento não é 100% orgânico, e que tudo começou em 2018, com uma revolução criativa na Maratona do Rio.

- Quando eu entrei, falei: vamos fazer pesquisa. Conversar com o corredor na hora da inscrição. A experiência de corrida tem uma pegada fordista. Descobrimos que eles não queriam só corrida, mas música, arte, conteúdo. Ai mudou totalmente nossa forma de entender a maratona - explicou Romulo Carminate

De acordo com o diretor, o objetivo principal é expandir a marca Maratona do Rio, mas outras coisas estão na mira também. A geração de receita, por exemplo, não é o foco principal, mas também é importante.

-Colocamos tênis grafitados pela cidade, mais de 20 artistas, shows e produtos licenciados.Nossa lojinha vende tudo todo ano. A gente expandiu a corrida, e consequentemente nosso ponto de receita. Queremos furar a bolha do esporte - concluiu o Head de criação da Dream Factory

O que é a Rio Innovation Week?

A Rio Innovation Week é o evento de tecnologia e inovação da América Latina. A feira busca estimular o empreendedorismo através de setores como o tecnológico, de inovação e o esportivo, além de montar uma programação pautada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, garantindo assim a responsabilidade na promoção de um futuro inclusivo e economicamente sustentável.

A ideia é gerar negócios e dar oportunidade para empreendedores de diversos níveis expadirem seus mercados. Em 2024, reuniu grandes nomes do ecossistema de Tecnologia e Inovação, além de membros dos diferentes setores da economia que compõem as 37 conferências que fizeram parte do projeto.

Neste ano, a expectativa é que 22 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados no evento, um aumento de 10% em relação ao ano passado. Dentro do espaço de 90 mil metros quadrados, 40 palcos simultâneos serão ocupados por palestrantes de diferentes segmentos.