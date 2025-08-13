menu hamburguer
Jornalista analisa novas contratações do esporte da Globo: ‘Percebeu e mudou’

Especialista analisou as mudanças feitas pela emissora

imagem cameraEliza Ranieri no Rio Innovation Week (Foto: Divulgação)
Avatar
Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/08/2025
17:43
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Globo deu mais um passo em sua reformulação na cobertura esportiva ao anunciar a contratação dos jornalistas Jorge Iggor e Mariana Spinelli. Os dois, com forte presença nas plataformas digitais e experiências em projetos mais jovens e descontraídos, representam um movimento claro da emissora para se reposicionar diante das novas demandas do público e da concorrência crescente no ambiente online.

As contratações ganharam destaque durante o painel do Lance! no Rio Innovation Week, que teve mediação de Gustavo Pessoa, head de novos negócios do Lance!, e contou com a participação da jornalista Eliza Ranieri, especializada em comunicação esportiva e novas mídias. Para ela, o movimento é necessário — e tardio.

- A Globo demorou a fazer esse movimento, mas percebeu e começou a mudar. O movimento do Jorge Iggor e da Marina Spinelli ilustra isso. A televisão não vai acabar, mas não vai ser a maior força desse mercado. Sonho de todo mundo é Globo, por isso as pessoas vão. Estou ansiosa para entender esse novo projeto - afirmou Ranieri.

Tanto Jorge Iggor quanto Mariana Spinelli ficaram conhecidos por um estilo de cobertura mais próximo do público, com linguagem leve, tom informal e forte atuação nas redes. Eles também representam uma geração de jornalistas que rompe com o modelo tradicional, trazendo uma pegada que lembra o sucesso de projetos como a CazéTV, fenômeno multiplataforma liderado por Casimiro Miguel.

Ranieri apontou, inclusive, que o grande desafio da Globo será justamente tentar reproduzir essa “pegada de amigos” que virou marca registrada da CazéTV:

- Movimento muito forte da CazeTV e o desafio da Globo vai ser esse. Conseguir fazer nessa pegada de amigos. Exclusividade comercial também é um desafio, porque o dinheiro tá nas marcas, não nas empresas - disse.

A mudança de postura da Globo ocorre em um momento de transição do mercado esportivo. Se antes a televisão era a principal vitrine para o jornalismo e para os eventos ao vivo, hoje plataformas como YouTube, Twitch e TikTok se tornaram centrais para atrair e engajar audiências mais jovens — e também para atrair os investimentos das marcas.

Eliza Ranieri no Rio Innovation Week (Foto: Divulgação)

O que é a Rio Innovation Week?

A Rio Innovation Week é o evento de tecnologia e inovação da América Latina. A feira busca estimular o empreendedorismo através de setores como o tecnológico, de inovação e o esportivo, além de montar uma programação pautada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, garantindo assim a responsabilidade na promoção de um futuro inclusivo e economicamente sustentável.

A ideia é gerar negócios e dar oportunidade para empreendedores de diversos níveis expadirem seus mercados. Em 2024, reuniu grandes nomes do ecossistema de Tecnologia e Inovação, além de membros dos diferentes setores da economia que compõem as 37 conferências que fizeram parte do projeto.

Neste ano, a expectativa é que 22 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados no evento, um aumento de 10% em relação ao ano passado. Dentro do espaço de 90 mil metros quadrados, 40 palcos simultâneos serão ocupados por palestrantes de diferentes segmentos.

Rio Innovation Week
Stand no Rio Innovation Week (Foto: Rio Innovation Week/Divulgação)

