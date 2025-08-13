A Globo deu mais um passo em sua reformulação na cobertura esportiva ao anunciar a contratação dos jornalistas Jorge Iggor e Mariana Spinelli. Os dois, com forte presença nas plataformas digitais e experiências em projetos mais jovens e descontraídos, representam um movimento claro da emissora para se reposicionar diante das novas demandas do público e da concorrência crescente no ambiente online.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

As contratações ganharam destaque durante o painel do Lance! no Rio Innovation Week, que teve mediação de Gustavo Pessoa, head de novos negócios do Lance!, e contou com a participação da jornalista Eliza Ranieri, especializada em comunicação esportiva e novas mídias. Para ela, o movimento é necessário — e tardio.

- A Globo demorou a fazer esse movimento, mas percebeu e começou a mudar. O movimento do Jorge Iggor e da Marina Spinelli ilustra isso. A televisão não vai acabar, mas não vai ser a maior força desse mercado. Sonho de todo mundo é Globo, por isso as pessoas vão. Estou ansiosa para entender esse novo projeto - afirmou Ranieri.

continua após a publicidade

Tanto Jorge Iggor quanto Mariana Spinelli ficaram conhecidos por um estilo de cobertura mais próximo do público, com linguagem leve, tom informal e forte atuação nas redes. Eles também representam uma geração de jornalistas que rompe com o modelo tradicional, trazendo uma pegada que lembra o sucesso de projetos como a CazéTV, fenômeno multiplataforma liderado por Casimiro Miguel.

Ranieri apontou, inclusive, que o grande desafio da Globo será justamente tentar reproduzir essa “pegada de amigos” que virou marca registrada da CazéTV:

continua após a publicidade

- Movimento muito forte da CazeTV e o desafio da Globo vai ser esse. Conseguir fazer nessa pegada de amigos. Exclusividade comercial também é um desafio, porque o dinheiro tá nas marcas, não nas empresas - disse.

A mudança de postura da Globo ocorre em um momento de transição do mercado esportivo. Se antes a televisão era a principal vitrine para o jornalismo e para os eventos ao vivo, hoje plataformas como YouTube, Twitch e TikTok se tornaram centrais para atrair e engajar audiências mais jovens — e também para atrair os investimentos das marcas.

Eliza Ranieri no Rio Innovation Week (Foto: Divulgação)

O que é a Rio Innovation Week?

A Rio Innovation Week é o evento de tecnologia e inovação da América Latina. A feira busca estimular o empreendedorismo através de setores como o tecnológico, de inovação e o esportivo, além de montar uma programação pautada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, garantindo assim a responsabilidade na promoção de um futuro inclusivo e economicamente sustentável.

A ideia é gerar negócios e dar oportunidade para empreendedores de diversos níveis expadirem seus mercados. Em 2024, reuniu grandes nomes do ecossistema de Tecnologia e Inovação, além de membros dos diferentes setores da economia que compõem as 37 conferências que fizeram parte do projeto.

Neste ano, a expectativa é que 22 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados no evento, um aumento de 10% em relação ao ano passado. Dentro do espaço de 90 mil metros quadrados, 40 palcos simultâneos serão ocupados por palestrantes de diferentes segmentos.