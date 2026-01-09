As Casas Bahia, patrocinadora e proprietária do naming rights do Campeonato Paulista deste ano, lançou uma ação promocional. O movimento inédito concede desconto direto nas lojas da rede varejista para torcedores que comparecerem aos jogos da competição.

Pela iniciativa, qualquer torcedor que apresentar o ingresso físico ou digital de uma partida do Campeonato Paulista deste ano terá 10% de desconto na compra de qualquer produto. O benefício poderá ser utilizado uma vez por compra, podendo ser repetido a cada ida a um jogo da competição.

- O Paulistão sempre buscou inovação e proximidade com o torcedor. Essa ação com a Casas Bahia reforça esse compromisso ao criar um incentivo adicional para que o público vá aos jogos e viva a experiência do campeonato de forma ainda mais intensa - destacou Bernardo Itri, vice-presidente executivo de marketing e comunicação da Federação Paulista de Futebol.

Segundo os responsáveis, a campanha estreia já na primeira rodada da competição, que começa neste sábado (10). De acordo com a empresa, esta ação faz parte de uma série de atividades de engajamento previstas ao longo do estadual.

- O Paulistão é muito mais do que um campeonato. Ele faz parte da cultura, da história e da paixão do brasileiro. Usar esse ativo para gerar benefício real para o torcedor e, ao mesmo tempo, impulsionar nossas vendas faz parte da nossa estratégia - garantiu Gustavo Pimenta, diretor executivo comercial e de marketing da patrocinadora. E ele prosseguiu:

- Essa campanha conecta emoção, consumo e negócio de forma simples e direta.

Cerveja volta a patrocinar torneio; acordo inclui CazéTV

A Itaipava acertou seu retorno ao Campeonato Paulista e será a cerveja oficial da edição deste ano da competição. Será a volta da marca do Grupo Petrópolis ao principal campeonato estadual do país após sete anos e inclui também o patrocínio das transmissões dos jogos pela CazéTV.