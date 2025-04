FPF divulga detalhes do Campeonato Paulista Feminino; confira

A tabela base e o regulamento do Paulistão Feminino foram definidos pela Federação Paulista de Futebol nesta quinta-feira (10). O início da competição está marcado para o dia 7 de maio e a grande final deve acontecer no dia 14 de dezembro.

Participam da competição nesta temporada o AD Taubaté, o Corinthians, a Ferroviária, o Palmeiras, a Realidade Jovem, o Red Bull Bragantino, o Santos e o São Paulo.

Na primeira fase os oito clubes participantes jogam entre si em turno e returno. As quatro melhores equipes avançam às semifinais da competição. Na fase de semifinal os clubes jogarão em turno e returno, com os vencedores no placar agregado garantindo vaga na final do torneio.

O título do Paulistão Feminino será decidido em duas partidas, com a equipe finalista de melhor campanha jogando o segundo jogo em seus domínios.

Os times que terminarem entre a quinta e a oitava colocação se juntam aos quatro melhores colocados da Taça Paulistana para a disputa da Copa Paulista Feminina.

Na primeira fase, os clubes provenientes do Paulistão enfrentarão as equipes da Taça Paulistana em partida única com os quatro vencedores se classificando para as semifinais.

Elenco feminino do Palmeiras celebra título do Paulistão 2024. (Foto: Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão)

Premiação recorde:

O Paulistão vai bater recorde de valores investidos aos clubes pelo 4º ano consecutivo, superando R$ 8 milhões.

Assim como acontece desde 2022, a cota destinada aos clubes receberá aumento: serão R$ 3,335 milhões distribuídos. Soma-se a isso R$ 5 milhões investidos pela FPF com o custeio de arbitragem, operação de jogo, antidoping, ambulância e outros custos, totalizando R$ 8,335 milhões de investimentos da FPF na competição.

O campeão receberá, apenas em premiação, R$ 840 mil, e o vice-campeão, R$ 350 mil.

1ª rodada do Paulistão:

São Paulo x Santos - 07 de maio

Realidade Jovem x Palmeiras - 07 de maio

Corinthians x Red Bull Bragantino - 07 de maio

Ferroviária x Taubaté - 07 de maio