Yuri Alberto manda recado para torcida do Corinthians após derrota no derby

Na noite deste sábado (12), o Corinthians, de Yuri Alberto, foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 0, na Arena Barueri, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Timão segue sem vencer no torneio e permanece estagnado na tabela de classificação. O duelo marcou o primeiro clássico estadual da equipe na competição.

O atacante Yuri Alberto atingiu a marca de 1.578 minutos em campo na temporada de 2025, consolidando-se como uma das principais referências ofensivas do elenco. O camisa 9 começou entre os titulares e permaneceu em campo durante os 90 minutos, participando das principais investidas alvinegras no segundo tempo, quando o Corinthians mostrou melhora após as substituições. No entanto, as tentativas não foram suficientes para reverter o placar.

Após o apito final, Yuri Alberto lamentou a atuação abaixo do esperado por parte da equipe e deixou um recado claro: precisam dar uma resposta ao torcedor.

- A gente sabia que seria um jogo difícil, e o Palmeiras tem um time muito forte. E sofremos dois gols muito cedo. No segundo tempo, tentamos reagir, a equipe voltou com outra postura, mas acabamos não conseguindo converter em gol. O grupo está fechado, todo mundo sabe que precisa melhorar. Agora é trabalhar forte porque quarta-feira já tem outro jogo, e em casa, então a gente precisa dar uma resposta para o nosso torcedor - disse Yuri.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (16), às 19h30, pela quarta rodada do Brasileirão, diante do Fluminense, na Neo Química Arena.

Corinthians foi derrotado no clássico (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Como foi Palmeiras x Corinthians?

O Palmeiras dominou o Corinthians na tarde deste sábado (12), na Arena Barueri, e venceu por 2 a 0 no reencontro das equipes após a decisão do Campeonato Paulista. Os uruguaios Piquerez e Emiliano Martínez, ambos no primeiro tempo, marcaram os gols do time alviverde.

Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira chega a sete pontos e assume, provisoriamente, a liderança do Brasileirão. O Timão, por sua vez, permanece com quatro pontos, mas segue dentro da zona de classificação para a próxima edição da Libertadores.