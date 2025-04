Record surpreende e adquire direitos de transmissão de mais competições

A Record firmou contrato para transmitir, com imagens, partidas do Campeonato Egípcio, além da Kings League e Queens League, por meio do canal Link Sport Club Podcast, no YouTube. A programação começa neste sábado (12), com jogos das três competições. A informação foi divulgada incialmente pelo jornalista Gabriel Vaquer.

Programação da Record

No sábado (12), a partir das 10h, serão exibidos pela Record os confrontos Las Troncas x El Barrio e Saiyans FC x Rayo de Barcelona, pela Queens League. Às 13h30, o Al Ahly enfrenta o Pyramids, em jogo válido pelo Campeonato Egípcio. A narração será de Ennio Ricanelo, com comentários de Renato Tortorelli e Rodrigo Cartaginezzie.

No domingo (13), também a partir das 10h, a Record transmite três partidas da Kings League: Xbuyer x El Barrio, Saiyans x 1K FC e Rayo de Barcelona x Ultimate Móstoles. A narração será de Ennio Ricanelo, com comentários de Giovanna de Biase.

A Kings League e a Queens League são competições de futebol 7 criadas na Espanha pelo ex-jogador Gerard Piqué. Os campeonatos reúnem ex-atletas, influenciadores e celebridades, com regras alternativas ao futebol tradicional, como cartas secretas e início de jogo com disputa pela bola no centro do campo.

No Campeonato Egípcio, o Al Ahly ocupa a segunda posição com 36 pontos em 18 jogos — 11 vitórias, seis empates e uma derrota. O Pyramids lidera com 43 pontos, após 13 vitórias, quatro empates e uma derrota.