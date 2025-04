Paulistão gera PIB de R$ 7 bi por ano e mais de 30 mil empregos

Com duração de três meses, o Paulistão movimenta R$ 7 bilhões na economia nacional e gera mais de 32 mil empregos diretos e indiretos. Os dados são de um estudo inédito realizado pela EY, uma das principais consultorias e auditorias do mundo.

continua após a publicidade

A pesquisa teve como base a edição de 2024 do maior campeonato estadual do país e revelou que a competição impacta diretamente diversas variáveis econômicas, abrangendo todas as regiões dos clubes participantes.

- O Paulistão Sicredi destaca-se como uma competição de grande relevância, não apenas no âmbito esportivo, mas também no econômico. Os dados fornecem uma compreensão de como o campeonato influencia desde a geração de empregos até a arrecadação de impostos para a economia local e nacional - diz Pedro Daniel, diretor-executivo de Esporte e Entretenimento da EY.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Segundo a EY, o Paulistão Sicredi gerou R$ 6,39 bilhões em Produto Interno Bruto (PIB) para o Estado de São Paulo. Desse total, R$ 3 bilhões correspondem à geração de renda, com a criação de 29.251 postos de trabalho.

O campeonato também proporcionou mais de R$ 1,9 bilhão em arrecadação de impostos ao Estado paulista.

Em âmbito nacional, o Paulistão Sicredi gerou impacto superior a R$ 7 bilhões no Produto Interno Bruto (PIB), com R$ 3,2 bilhões em renda, 32.485 postos de trabalho criados e mais de R$ 2,3 bilhões em arrecadação de impostos.

continua após a publicidade

Corinthians venceu o Paulistão em 2025 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

De acordo com a EY, o impacto da competição em termos de remuneração para as famílias — estimado em R$ 2,9 bilhões — é 12 vezes maior do que a massa salarial do setor de Artes, Cultura, Esporte e Recreação no Estado de São Paulo, que foi de R$ 251 milhões.

O estudo aponta ainda que essa movimentação resulta em uma remuneração média mensal de R$ 8,4 mil por família, valor mais de dez vezes superior ao custo médio da cesta básica em São Paulo em 2024.