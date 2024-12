Rebaixado com Athletico-PR, Petraglia alfinetou SAF do Botafogo há dois anos

Rebaixado com o Athletico Paranaense, Mário Celso Petraglia havia alfinetado o Botafogo há dois anos ao falar sobre a SAF (Sociedade Anônima de Futebol). Na oportunidade, em declaração à Rádio Transamérica, o presidente do clube falou sobre os valores do aporte ao Alvinegro e comentou sobre a procura que o Furacão havia recebido de investidores.

- Nós fomos procurados por vários investidores, vários bancos. Nós somos a noiva mais cobiçada do Brasil, fomos procurados pelos maiores bancos mundiais. Inclusive Itaú/BBA, XP, BTG Pactual. Agora, como que eu vou negociar uma coisa que eu não sei quanto vale? Nós estamos fundamentando o futebol brasileiro na avaliação dos seus valores em cima da idade média - disse Petraglia, em março de 2022.

- Os 30 últimos anos foram dominados pelo monopólio da CBF, federações, corrupção e Globo. Como eu vou projetar o futuro em cima de um passado que poderia valer três vezes mais? Pelos valores que falam do Botafogo, foi vendido por valor de jogador. R$ 400 milhões em 5 anos, o Athletico vende isso em jogador. Não sei o tamanho do buraco, mas o Athletico não tem buraco - completou o presidente à época.

Pouco mais de dois anos após a declaração de Petraglia, o Botafogo foi campeão da Libertadores e do Brasileirão. O Athletico Paranaense, por sua vez, acabou rebaixado e jogará a Série B em 2025. O Alvinegro é comandado por John Textor, empresário norte-americano dono da Eagle Football Holdings, que também tem participação majoritária no Lyon-FRA e no RWD Molenbeek-BEL.

