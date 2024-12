Grêmio anuncia saída de Renato Gaúcho

Renato Gaúcho não é mais técnico do Grêmio. O comandante não renovará o vínculo com o clube ao final de 2024, conforme acertado em reunião realizada na manhã desta segunda-feira (9) e informado pela diretoria.

O Grêmio comunica que o contrato do técnico Renato Portaluppi não será renovado para a próxima temporada. Em reunião na manhã desta segunda-feira com o presidente Alberto Guerra, o treinador informou o desejo de deixar o clube. Agradecemos por toda a dedicação e empenho durante mais esta passagem pelo Tricolor e seguiremos torcendo pelo seu sucesso. Ídolo como atleta e técnico, Renato será sempre reconhecido por sua contribuição ao Grêmio. Nota oficial do Grêmio sobre saída de Renato Gaúcho.

A reunião com a diretoria já havia sido previamente marcada e anunciada pelo próprio Renato Gaúcho na coletiva após a derrota para o Corinthians por 3 a 0, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, o ex-jogador ficará livre no mercado para assumir qualquer outra equipe a partir de 2025.

Ídolo dos gaúchos como jogador, Renato estava em sua quarta passagem na área técnica do clube. O retorno havia acontecido em setembro de 2022, após saída de Roger Machado. Em abril do ano seguinte, o técnico foi homenageado por alcançar 700 partidas, somando as trajetórias dentro e fora do campo.

Em 2024, porém, o treinador viveu momentos de altos e baixos. Apesar do sétimo título estadual consecutivo, o time não teve bom desempenho nas copas e brigou contra o rebaixamento no Brasileirão, evitando a queda apenas ao fim da 36ª rodada da competição. Os problemas extracampo também foram um agravante do clima no Sul, já que constantes rusgas com jornalistas em entrevistas coletivas marcaram o fim da quarta passagem.

🔢 Veja os números de Renato Gaúcho à frente do Grêmio em 2024:

⚽ 64 jogos

✅ 28 vitórias

🟰 15 empates

❌ 21 derrotas

🥅 90 gols marcados

⚔️ 72 gols sofridos

🏆 Título: Campeonato Gaúcho

Para além do ano atual, Renato ficou marcado por ter levado o Tricolor ao tricampeonato da Libertadores em 2017, derrubando equipes como Botafogo, Barcelona-EQU e Lanús-ARG no caminho rumo à Glória Eterna. Foram 10 títulos na soma de todas as passagens, além do prêmio de melhor técnico da América do Sul no ano da conquista continental.

