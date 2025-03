O Al-Nassr, clube saudita, anunciou que Cristiano Ronaldo não acompanhará a equipe em sua viagem ao Irã para o jogo contra o Esteghlal pelas oitavas de final da Champions da Ásia. A partida está agendada para ocorrer em Teerã. Esta decisão foi divulgada neste domingo (2), refletindo não apenas aspectos esportivos, mas também preocupações de segurança e geopolíticas.

Motivos da ausência de Cristiano Ronaldo

A decisão do clube surge em um contexto de tensões anteriores. Na temporada passada, a visita do Al-Nassr a Teerã foi marcada por um incidente em que centenas de pessoas bloquearam o ônibus da equipe, evidenciando as complexas relações entre Arábia Saudita e Irã. Esse episódio ocorreu após um hiato de sete anos na recepção de cidadãos sauditas no Irã.

Em resposta a essas preocupações, o Al-Nassr solicitou que o confronto fosse transferido para uma sede neutra, citando a segurança de Ronaldo como um fator crucial. Um pedido semelhante havia sido atendido anteriormente, com as equipes se enfrentando em Dubai. No entanto, a AFC (Confederação Asiática de Futebol) negou o pedido para a partida das oitavas de final, assegurando que medidas de segurança adequadas seriam implementadas.

Além de Cristiano Ronaldo, outros jogadores chave do Al Nassr, como Otavio, Laporte, Abdulrahman Gharib, Ali Lajami, Abdullah Al Khaibari e Sultan Al Ghannam, também enfrentam lesões e não participarão do jogo.

Cristiano Ronaldo comemora gol com a camisa do Al-Nassr

