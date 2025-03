Champions League: Torcedores do Liverpool não viajam a Paris por medo

Na véspera da partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, marcada para a próxima terça-feira (4), entre Liverpool e PSG, um grupo de torcedores dos Reds optou por não viajar a Paris. A decisão decorre dos eventos traumáticos da final da Champions League 2022, em Saint-Denis.

Naquela ocasião, antes da final da Champions League contra o Real Madrid, torcedores do Liverpool foram atacados nas proximidades do Stade de France, o que causou um atraso de 30 minutos na partida e levantou questões sobre a segurança do evento.

Os membros da Hillsborough Survivors Support Alliance (HSA), afetados pelos eventos, comunicaram ao clube sua decisão de não ir a Paris. Um torcedor relatou ao Le Parisien - jornal francês - sua experiência negativa.

- Fui pego nas catracas e depois nos ataques de gangues e policiais depois da partida. Nunca vi nada parecido. Quando a polícia nos negou acesso ao estádio, tivemos a impressão de que eles estavam reunindo os torcedores como animais sendo levados para o matadouro. Foi horrível.

A segurança no Stade France permanece uma preocupação para os torcedores do Liverpool, que criticam a falta de medidas adequadas para proteger os fãs. Apesar das garantias das autoridades parisienses de que a partida contra o PSG ocorrerá sem incidentes, muitos optaram por não arriscar.

Uma reunião entre as autoridades e grupos de torcedores do Liverpool está agendada para estabelecer um ponto de encontro seguro e evitar a repetição dos eventos traumáticos. Os parisienses apelam ao bom senso e esperam que a partida seja um espetáculo de futebol sem incidentes.