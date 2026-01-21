Mercedes F1 fecha patrocínio de banco digital brasileiro

A Mercedes F1 anunciou um acordo global multianual com o Nubank, que passa a ser parceiro oficial da equipe a partir desta temporada. Detalhes foram preservados, mas segundo o comunicado oficial, a parceria tem foco na construção de marca, engajamento digital e ativações globais. Isso com atenção especial aos mercados do Brasil, México, Colômbia e Estados Unidos.

Fundada em São Paulo (SP), em 2013, a instituição financeira vem utilizando o esporte como plataforma de expansão internacional. O acordo prevê ativações de marca dentro e fora das pistas, além da participação dos pilotos George Russell e Kimi Antonelli, do CEO e chefe de equipe Toto Wolff, e de executivos da equipe em campanhas e ações com torcedores.

- A Fórmula 1 é uma das poucas plataformas verdadeiramente globais de fãs, e a Mercedes é uma força definidora no esporte, com um histórico incomparável. Essa parceria nos dá uma oportunidade poderosa de nos conectarmos com centenas de milhões de fãs no Brasil, México, Colômbia, Estados Unidos e além - afirmou Cristina Junqueira, cofundadora do banco.

Outras vozes

Toto Wolff também celebrou a nova parceria, assim como Richard Sander, diretor comercial da equipe Mercedes de Fórmula 1.

- Temos um compromisso mútuo de ultrapassar limites e encontrar maneiras mais inteligentes e eficientes de performar - resumiu Wolff, antes de Sander:

- O foco da Nu em tecnologia e eficiência se alinha bem com os princípios que impulsionam o desempenho em nosso esporte. Essa parceria também oferece uma oportunidade de colaborar de maneiras que criem valor para os fãs e fortaleçam ambas as marcas.

O tempo exato do contrato e os valores envolvidos não foram divulgados. Nas imagens de divulgação, a logomarca do banco aparece no capacete de George Russel e na altura do pescoço, no uniforme de ambos os pilotos principais. Também pode ser vista nas luvas de ao menos um piloto da Mercedes.