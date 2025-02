Lamine Yamal supera marca de Messi pelo Barcelona

Lamine Yamal fez grande partida pelo Barcelona mais uma vez e superou um recorde estabelecido anteriormente por Lionel Messi. Apesar de não marcar ou dar assistências no confronto contra o Alavés, pela La Liga, o espanhol quebrou um recorde de dribles que era de Messi anteriormente. Com isso, o atacante se tornou o mais jovem da história do Barcelona a completar 10 dribles.

A marca estabelecida pelo argentino foi em 2007, quando Messi completou 10 dribles de 20 tentados, em partida contra o Mallorca. Yamal chegou a marca de 11 dribles completos, um a mais. O jovem espanhol teve um total de 21 tentativas.

Desde sua estreia profissional pelo Barcelona aos 15 anos, Yamal acumulou 79 partidas pela equipe principal, marcando 39 gols. Esses números indicam um futuro promissor para o jovem atacante, que já é comparado a Messi, embora esteja trilhando seu próprio caminho para a grandeza no futebol mundial.

Comparações de Lamine Yamal com Neymar, Messi e Maradona

Além do recorde quebrado, uma jogada de Yamal na partida rendeu ao espanhol comparações com Neymar, Messi e Maradona. O atacante partiu da ponta direita, no meio de campo e driblou quase o time inteiro do Alavés.

- Lamine é um gênio. O que ele fez, em algumas situações, é inacreditável. Estou muito feliz que ele esteja jogando pelo Barça. É ótimo. Para 17 anos, ele está indo muito bem, e todas as partidas são boas. E os oponentes não são tão fáceis de jogar. Eles são fortes, defendem bem, tentam atacá-lo, agressivos, mas ele está indo bem. Eu adoro isso - afirmou Hansi Flick, técnico do Barcelona.

Lamine Yamal é destaque do Barcelona na temporada (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)