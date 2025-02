Vini Jr reclama com Ancelotti após atitude de companheiro do Real Madrid

Vini Jr, do Real Madrid, reclamou com Ancelotti após atitude de um companheiro de time na partida contra Espanyol. Em um momento capturado pela transmissão do jogo, o brasileiro aparece batendo os braços e irritado com o meia Ceballos. O espanhol não tocou a bolo para Vinicius mesmo após a orientação de Carlo Ancelotti

Vinicius expressou sua frustração ao técnico Italiano, apontando a falta de assistências de Ceballos para a ponta esquerda. Ancelotti, por sua vez, orientou Ceballos a focar mais no jogo pela esquerda, mas a mudança demorou a ser efetivada, aumentando o descontentamento de Vinicius. Mesmo após receber a bola de Ceballos, o atacante continuou insatisfeito.

Além de Ceballos, Vinicius também demonstrou descontentamento com Fran García durante o jogo, levando Lucas Vázquez a intervir para acalmar a situação. Esses episódios sublinham as tensões que podem surgir em campo, mesmo em equipes de alto nível como o Real Madrid.

O time de Carlo Ancelotti perdeu por 1 a 0 do Espanyol, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, no RCDE Stadium, em Barcelona. A situação se agravou ainda mais devido à vitória do Atlético de Madrid sobre o Mallorca, o que diminuiu a desvantagem entre os clubes.

O que vem pela frente para o Vini Jr e Real Madrid?

Para dar continuidade à temporada, o Real Madrid irá encarar sequência de três jogos importantes. Os Merengues visitam o Leganés, nesta quarta-feira (5), pelas quartas de final da Copa do Rei, em seguida, voltam ao Santiago Bernabéu para enfrentar o Atlético Madrid em confronto direto pela liderança de La Liga.

Na semana seguinte, no dia 11 de fevereiro, o time de Carlo Ancelotti viaja até a Inglaterra para a primeira partida dos playoffs da Champions League contra o Manchester City. Vale destacar que todos os três duelos estão agendados para às 17h (de Brasília).