A bruxa está solta. O Real Madrid divulgou nesta terça-feira uma nova lesão no elenco. O zagueiro David Alaba foi diagnosticado com uma lesão no músculo adutor da perna esquerda e não estará à disposição do técnico Carlo Ancelotti para os próximos compromissos da equipe.

O jogador havia retornado aos gramados no dia 19 de janeiro, contra o Las Palmas, após mais de um ano sem jogar. A ideia era colocá-lo entre os titulares do duelo contra o Leganés, nesta quarta-feira, pela Copa do Rei. No entanto, com a lesão, ele reforçará o departamento médico do clube.

Além do zagueiro austríaco, Antonio Rüdiger também se tornou baixa no time após deixar o campo, no último sábado, lesionado. Éder Militão também não está à disposição do treinador italiano por grave lesão que o tirou da temporada.

Desta forma, Ancelotti tem apenas duas opções para a zaga, sendo nenhum deles considerados titulares absolutos: Raul Asencio e Jesus Vallejo. O Real Madrid optou por não ir ao mercado buscar nomes para o elenco na janela de inverno.

Com as baixas, o comandante terá que refazer o planejamento do Real Madrid para os desafios de fevereiro. A equipe enfrenta o Manchester City pelos playoffs da Champions League na próxima semana. A tendência é que os zagueiros não estejam à disposição.

Na nota divulgada pelo Real Madrid nas redes sociais, há a informação que Alaba está com "evolução pendente". Mas, segundo informações da mídia espanhola, espera-se que o zagueiro fique afastado por duas a três semanas.

O tempo estimado é o mesmo apra Rüdiger, que foi diagnosticado com lesão no bíceps femoral da perna direita na segunda-feira. No entanto, nos dois casos, o Real Madrid não divulgou o prazo exato para a recuperação.

Veja o comunicado na íntegra

Após exames realizados no nosso jogador David Alaba pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo adutor da perna esquerda. Evolução pendente.

Próximos desafios do Real Madrid

O Real Madrid terá importantes duelos no mês de fevereiro, começando pelo confronto válido pela Copa do Rei. Além de La Liga, o clube busca classificação às oitavas da Champions League. Após não se classificar entre os oito primeiros colocados do novo modelo da competição, o clube de Ancelotti disputará os playoffs para garantir vaga na próxima fase.