Elenco do Palmeiras é mais de 400x mais valioso que o do Capivariano

Neste sábado, às 20h30 (de Brasília), o Palmeiras vai enfrentar o Capivariano pelas quartas de final do Paulistão. De acordo com os números do site alemão especializado em mercado de futebol, "Transfermarkt", o elenco do Verdão é mais de 400 vezes mais valioso que o do time do interior paulista.

Enquanto o plantel do Palmeias está avaliado em 213,70 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão), o time do Capivariano detém um elenco estimado em 450 mil euros (R$ 2,7 milhões). Na ponta do lápis, isso significa que o Verdão possui um time 474,89 vezes mais valioso que o do Leão de Capivari.

Veja os 10 jogadores mais valiosos do Palmeiras

1 . Vitor Roque – 35 milhões de euros (R$ 216,65 milhões) 2 . José Manuel López – 20 milhões de euros (R$ 123,80 milhões) 3 . Andreas Pereira – 15 milhões de euros (R$ 92,85 milhões) 4 . Jhon Arias – 15 milhões de euros (R$ 92,85 milhões) 5 . Joaquín Piquerez – 14 milhões de euros (R$ 86,66 milhões) 6 . Mauricio – 12 milhões de euros (R$ 74,28 milhões) 7 . Paulinho – 12 milhões de euros (R$ 74,28 milhões) 8 . Agustín Giay – 11 milhões de euros (R$ 68,09 milhões) 9 . Ramón Sosa – 11 milhões de euros (R$ 68,09 milhões) 10 . Allan – 10 milhões de euros (R$ 61,90 milhões)

Arias com a bola no treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Palmeiras e Capivariano se enfrentam neste sábado (21), a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelas quartas de final do Paulistão.

