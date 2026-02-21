Elenco do Palmeiras é mais de 400x mais valioso que o do Capivariano
Jogo acontece neste sábado, às 20h30
Neste sábado, às 20h30 (de Brasília), o Palmeiras vai enfrentar o Capivariano pelas quartas de final do Paulistão. De acordo com os números do site alemão especializado em mercado de futebol, "Transfermarkt", o elenco do Verdão é mais de 400 vezes mais valioso que o do time do interior paulista.
Palmeiras
Palmeiras
Enquanto o plantel do Palmeias está avaliado em 213,70 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão), o time do Capivariano detém um elenco estimado em 450 mil euros (R$ 2,7 milhões). Na ponta do lápis, isso significa que o Verdão possui um time 474,89 vezes mais valioso que o do Leão de Capivari.
Veja os 10 jogadores mais valiosos do Palmeiras
- Vitor Roque – 35 milhões de euros (R$ 216,65 milhões)
- José Manuel López – 20 milhões de euros (R$ 123,80 milhões)
- Andreas Pereira – 15 milhões de euros (R$ 92,85 milhões)
- Jhon Arias – 15 milhões de euros (R$ 92,85 milhões)
- Joaquín Piquerez – 14 milhões de euros (R$ 86,66 milhões)
- Mauricio – 12 milhões de euros (R$ 74,28 milhões)
- Paulinho – 12 milhões de euros (R$ 74,28 milhões)
- Agustín Giay – 11 milhões de euros (R$ 68,09 milhões)
- Ramón Sosa – 11 milhões de euros (R$ 68,09 milhões)
- Allan – 10 milhões de euros (R$ 61,90 milhões)
Provável escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.
Palmeiras e Capivariano se enfrentam neste sábado (21), a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelas quartas de final do Paulistão.
