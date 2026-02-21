menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Elenco do Palmeiras é mais de 400x mais valioso que o do Capivariano

Jogo acontece neste sábado, às 20h30

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porDaniel Giro Ramos d' Oliveira,
Dia 21/02/2026
11:00
Treino do Palmeiras
imagem cameraTreino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Neste sábado, às 20h30 (de Brasília), o Palmeiras vai enfrentar o Capivariano pelas quartas de final do Paulistão. De acordo com os números do site alemão especializado em mercado de futebol, "Transfermarkt", o elenco do Verdão é mais de 400 vezes mais valioso que o do time do interior paulista.

Enquanto o plantel do Palmeias está avaliado em 213,70 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão), o time do Capivariano detém um elenco estimado em 450 mil euros (R$ 2,7 milhões). Na ponta do lápis, isso significa que o Verdão possui um time 474,89 vezes mais valioso que o do Leão de Capivari.

Veja os 10 jogadores mais valiosos do Palmeiras

    1.
  1. Vitor Roque – 35 milhões de euros (R$ 216,65 milhões)
    2. 2.
  2. José Manuel López – 20 milhões de euros (R$ 123,80 milhões)
    3. 3.
  3. Andreas Pereira – 15 milhões de euros (R$ 92,85 milhões)
    4. 4.
  4. Jhon Arias – 15 milhões de euros (R$ 92,85 milhões)
    5. 5.
  5. Joaquín Piquerez – 14 milhões de euros (R$ 86,66 milhões)
    6. 6.
  6. Mauricio – 12 milhões de euros (R$ 74,28 milhões)
    7. 7.
  7. Paulinho – 12 milhões de euros (R$ 74,28 milhões)
    8. 8.
  8. Agustín Giay – 11 milhões de euros (R$ 68,09 milhões)
    9. 9.
  9. Ramón Sosa – 11 milhões de euros (R$ 68,09 milhões)
    10. 10.
  10. Allan – 10 milhões de euros (R$ 61,90 milhões)
Treino do Palmeiras
Arias com a bola no treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Palmeiras e Capivariano se enfrentam neste sábado (21), a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelas quartas de final do Paulistão.

