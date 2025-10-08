Rayan, do Vasco, bate recorde em valor de mercado e segue na mira de europeus

Chamado de "novo Hulk" pelo jornal português "A Bola", Rayan, atacante do Vasco, segue em alta no mundo da bola e os clubes europeus acompanham a situação do jovem jogador do cruz-maltino. Enquanto a possibilidade de uma venda para o Velho Continente segue no campo da especulação, o atleta vive seu momento de auge na valorização de mercado e atingiu um valor recorde.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Aos 19 anos, Rayan é avaliado atualmente em 18 milhões de euros, equivalente a R$ 111 milhões na cotação atualizada. A cifra é a maior da sua carreira até aqui, segundo dados do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências. Segundo o site, o atacante vascaíno valorizou em mais de 16 milhões de euros desde o meio de 2023, quando passou a ser monitorado no mercado da bola.

No período de sua estreia, Rayan, aos 16 anos, era avaliado em 1,5 milhões de euros. Em pouco mais de um ano, atingiu 7 milhões de euros, quando completou 18 anos. O jogador se tornou peça fundamental para o Vasco de Fernando Diniz e, desde o ano passado, assumiu a titularidade na equipe, aumentando ainda mais seu potencial financeiro e de uma futura venda significativa ao cruz-maltino.

continua após a publicidade

Do lado do clube brasileiro, a estratégia foi renovar o contrato com Rayan para aumentar ainda mais o valor da multa rescisória, principalmente pela busca constante de clubes europeus que miram sua contratação. No final de julho, o Vasco renovou contrato do atleta até o fim de 2026 e a multa especulada para tirá-lo do time carioca.

Rayan, de 19 anos, é um dos destaques do Vasco em 2025. (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Comparação com Hulk

A publicação do "A Bola" foi feita nesta quarta-feira (8) e relembrou outro atacante brasileiro que vestiu a camisa do Porto, de Portugal, e que se tornou um ídolo na equipe, Hulk. O atual camisa 7 do Atlético Mineiro teve boa passagem pelo time entre 2008 e 2013, atuando em 170 jogos e marcando 77 gols e 51 assistências.

continua após a publicidade

Na vitória do Vasco por 4 a 3 sobre o Vitória, no último domingo (5), o jovem marcou dois gols. O desempenho chamou atenção pela mudança de postura: em vez dos chutes de longa distância que lhe renderam a comparação com Hulk, Rayan atuou de forma mais centralizada, buscando a área e sendo mais eficiente.

De acordo com "A Bola", o atacante combina potência física e explosão com boa leitura ofensiva, e seus números indicam evolução tática: venceu mais duelos aéreos (37) do que completou dribles (23), sinal de um estilo de jogo mais completo.