Do Vasco à Seleção: saiba o valor de mercado de Paulo Henrique

Convocado de surpresa para a Seleção Brasileira, Paulo Henrique está vivendo pela primeira vez a experiência com a Amarelinha. O lateral-direito do Vasco vive a melhor fase da carreira, e isso se reflete também no auge de valor de mercado dele. Isso mesmo já com 29 anos, quando o consenso diz ser raro estar na melhor fase como jogador. Com PH é diferente.

O camisa 96 do Cruz-Maltino, convocado para a vaga do lesionado Wesley, está avaliado em € 3,5 milhões - cotação do início do mês passado do site especializado Transfermarkt. Naquele 4 de setembro, a conversão resultava em R$ 22,25 milhões.

Mas é possível que, nas próximas análises, Paulo Henrique valha ainda mais. A depender dos desempenhos dele e do time, naturalmente. Nos últimos três jogos do Vasco, por exemplo, ele participou de três gols. Mais especificamente, fez um gol e deu duas assistências.

Carreira

Não há exagero nenhum em apontar como sendo agora o ápice do agora jogador de seleção PH. Em número de jogos, ano passado foi o melhor da carreira dele, e essa temporada caminha para ser ainda melhor. Foram 53, agora já são 47. Em termos de participação em gols, jamais ele chegou perto dos quatro gols e cinco assistências de 2025.

Isso explica o porquê da disparada recente no valor de mercado de Paulo Henrique. A primeira avaliação que ele recebeu foi em 2016, quando defendia o Iraty. Aos 20 anos, valia € 50 mil. O ostracismo foi tamanho nos anos seguintes que ele só foi ser observado novamente em maio de 2021. No Juventude, aos 24 anos, ele valia € 150 mil.

Tal valor dobrou em dezembro daquele ano, e se manteve por seis avaliações consecutivas até ele se transferir para o Vasco. E aí o crescimento foi praticamente constante: € 1 milhão em março e em junho do ano passado, € 1,7 milhão em dezembro, € 2 milhões no março deste ano, € 2,5 milhões em junho e os € 3,5 milhões do mês passado.