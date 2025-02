Quem são os brasileiros mais bem pagos no futebol mundial?

O Brasil segue como um dos maiores exportadores de talentos no futebol mundial, e alguns dos jogadores do país se destacam não apenas pelo desempenho dentro de campo, mas também pelos altos salários recebidos. Com contratos milionários, esses atletas figuram entre os mais bem pagos do planeta.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📊 Top 5 brasileiros mais bem pagos

De acordo com informações do site Capology, especializado em finanças do futebol, os cinco jogadores brasileiros com os maiores vencimentos na atual temporada são:

1️⃣ Casemiro (Manchester United) – € 21,9 milhões por ano

2️⃣ Vinícius Júnior (Real Madrid) – € 20,8 milhões por ano

3️⃣ Roberto Firmino (Al-Ahli) – € 19 milhões por ano

4️⃣ Malcom (Al-Hilal) – € 18 milhões por ano

5️⃣ Marquinhos (Paris Saint-Germain) – € 16,8 milhões por ano

continua após a publicidade

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

Esses valores incluem apenas os salários pagos pelos clubes, sem considerar ganhos extras com publicidade, direitos de imagem e bonificações por desempenho.

continua após a publicidade

❌ Neymar fora do Top 5

Mesmo sendo um dos jogadores mais midiáticos do mundo, Neymar não aparece entre os cinco brasileiros mais bem pagos atualmente. O craque liderava a lista até o início do ano, mas foi ultrapassado após sua saída do Al-Hilal para o Santos.

📈 Impacto financeiro no futebol brasileiro

Os salários milionários desses atletas refletem não apenas o talento e prestígio dos brasileiros no exterior, mas também a capacidade dos clubes internacionais em oferecer contratos cada vez mais lucrativos.

Além disso, essa valorização impacta diretamente a economia do futebol brasileiro, seja por meio de transferências milionárias, seja pelo fortalecimento da imagem dos jogadores formados no país. Com isso, o Brasil segue como um dos principais fornecedores de craques para o cenário mundial.