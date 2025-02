Conheça Fabrizio Angileri, novo reforço do Corinthians; veja os números

Nesta quinta-feira (27), Corinthians anunciou a contratação do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri. O argentino de 30 anos rescindiu com o Getafe, da Espanha, e assinou com o Timão até o final desta temporada.

Experiente, o jogador chega para disputar posição com Matheus Bidu, Hugo e Diego Palacios. Fabrizio Angileiro foi uma indicação da comissão técnica do Corinthians. O lateral-esquerdo defendeu o River Plate entre 2019 e 2021, clube no qual Ramón Díaz é um dos ídolos.

O jogador é mais conhecido pelo seu desempenho ofensivo e foi uma grande arma da equipe comandada por Gallardo que dominou o futebol argentino no final da década passada. Na Espanha, não repetiu as mesmas atuações.

(Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

No River Plate

No clube argentino, o jogador viveu o seu auge na carreira. Foram 68 jogos disputados, 13 assistências e quatro gols. Durante sua passagem no RIver Plate, Angileri conquistou cinco títulos: Recopa Sul-Americana, Copa Argentina e Supercopa da Argentina, em 2019, e o Campeonato Argentino e Trofeo de Campeones, em 2021.

Ao atleta ficou perto de conquistar a Libertadores em duas oportunidades. Em 2019, o River Plate perdeu a decisão do torneio para o Flamengo por 2 a 1. No ano seguinte, a equipe foi eliminada pelo Palmeiras na semifinal em dois confrontos eletrizantes. No primeiro jogo, vitória do Verdão por 3 a 0 fora de casa, na volta, o time argentino venceu por 2 a 0 e ficou perto da vaga.

Números de Angileri no River Plate

68 jogos (60 titular) 4 gols 13 assistências 78% acerto no passe 24% acerto no cruzamento 91 passes decisivos 20 grandes chances criadas 116 desarmes 73 interceptações 52% eficiência nos duelos 71 faltas cometidas 7 cartões amarelos Nota Sofascore 7.11

Getafe

O jogador não conseguiu repetir as boas atuações no futebol espanhol. Contratado em 2022, só fez 27 jogos em quase três anos. A última vez que entrou em campo foi no dia 12 de maio de 2024, quando o Getafe perdeu para o Cádiz por 1 a 0, pela LaLiga.

O atleta perdeu espaço no clube, que tentava negociá-lo desde o ano passado. Angileri foi relutante em deixar o clube, e só aceitou rescindir o contrato para negociar com o Corinthians.

Números de Angileri no Getafe