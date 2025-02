Ranking aponta os atletas mais bem pagos do mundo; veja top-10

Ganhar títulos é importante, mas alguns atletas também se destacam pelos altos salários e contratos publicitários milionários. Na última semana, o site especializado Sportico divulgou a atualização da lista dos esportistas que mais faturam no mundo, considerando salários, bônus e acordos comerciais.

Jogadores de 27 países e de oito modalidades diferentes compõem o ranking dos 100 mais bem pagos do mundo em 2024. Abaixo, o Lance! Biz apresenta mais detalhes sobre o top-10.



💰 Os líderes do ranking

De acordo com a última lista da Sportico, os atletas que mais faturaram em 2024 foram:

1️⃣ Cristiano Ronaldo (Futebol) - US$ 260 milhões

2️⃣ Stephen Curry (Basquete) - US$ 153,8 milhões

3️⃣ Tyson Fury (Boxe) - US$ 147 milhões

4️⃣ Lionel Messi (Futebol) - US$ 135 milhões

5️⃣ LeBron James (Basquete) - US$ 133,2 milhões

6️⃣ Neymar (Futebol) - US$ 133 milhões

7️⃣ Oleksandr Usyk (Boxe) - US$122 milhões

8️⃣ Karim Benzema (Futebol) - US$ 116 milhões

9️⃣ Kylian Mbappé (Futebol) - US$ 110 milhões

🔟 John Rahm (Golfe) - US$ 105,8 milhões

Cristiano Ronaldo lidera o ranking, impulsionado pelo seu contrato astronômico no Al-Nassr, da Arábia Saudita, e por diversos acordos publicitários. Messi, mesmo jogando nos EUA, segue entre os mais bem pagos. Neymar é o único brasileiro na lista graças ao salário recebido no Al-Hilal.

