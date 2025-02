John Textor se revolta com opinião de Casagrande e dispara: ‘Palhaço’

John Textor e Casagrande protagonizaram um conflito nesta quarta-feira (19). Tudo começou quando o ex-jogador disparou contra a gestão do empresário estadunidense no Botafogo. Para rebater as críticas, o dono da SAF do clube carioca chamou o ídolo do Corinthians de "palhaço".

O posicionamento de John Textor sobre Casagrande aconteceu através de uma postagem nas redes sociais após tomar conhecimento da crítica do ex-jogador. De forma enérgica, o empresário convidou o atual comentarista para conhecer a administração do Botafogo.

- O comediante Walter Casagrande ataca novamente. Walter, venha assistir um jogo comigo no Rio. Talvez você aprenda algo sobre como administrar um clube de futebol. De qualquer forma, vamos nos divertir! - publicou o dono da SAF do Botafogo.

A fala polêmica do ex-jogador aconteceu durante a programação do site UOL Esportes. O pronunciamento aconteceu em análise do atual momento do Botafogo na temporada. O clube corre risco de ficar de fora da fase final do Campeonato Carioca e segue sem um treinador definitivo, desde a saída de Artur Jorge, no início do ano.

- O Botafogo não está sem treinador, ele está sem dono — o dono abandonou. A situação é muito mais crítica porque o dono está se dedicando ao outro time que ele tem, que está em situação crítica por fair play financeiro e pode ser até rebaixado lá na França, que é o Lyon - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- O Textor não está nem aí para o Botafogo. O Botafogo hoje está bem mais fraco do que era no ano passado - o time de hoje é muito mais fraco do que foi aquele time campeão - concluiu.