Quem são os jogadores mais caros da atualidade? Veja ranking

O mercado do futebol está cada vez mais inflacionado, e os valores de mercado dos principais craques refletem a valorização do esporte. De acordo com o Transfermarkt, alguns jogadores atingiram cifras impressionantes, superando os 200 milhões de euros (R$ 1,25 bilhão) em valor estimado. Mas quem são os mais valiosos do mundo atualmente?



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Haaland e Vinícius Júnior lideram o ranking 🏆

No topo da lista estão Erling Haaland, do Manchester City, e Vinícius Júnior, do Real Madrid, ambos avaliados em 200 milhões de euros (R$ 1,08 bilhão). O norueguês vem sendo um dos principais artilheiros do futebol mundial, enquanto o brasileiro se consolidou como a grande estrela merengue.

Na sequência, aparecem Lamine Yamal, jovem promessa do Barcelona, e Jude Bellingham, astro do Real Madrid, ambos avaliados em 180 milhões de euros (R$ 972 milhões).

continua após a publicidade

Top 10 jogadores mais valiosos 🌍

1º - Erling Haaland (Manchester City) - 200 milhões de euros (R$ 1,25 bilhão)

2º - Vinícius Júnior (Real Madrid) - 200 milhões de euros (R$ 1,25 bilhão)

3º - Lamine Yamal (Barcelona) - 180 milhões de euros (R$ 1,12 bilhão)

4º - Jude Bellingham (Real Madrid) - 180 milhões de euros (R$ 1,12 bilhão)

5º - Kylian Mbappé (Real Madrid) - 160 milhões de euros (R$ 1 bilhão)

6º - Bukayo Saka (Arsenal) - 150 milhões de euros (R$ 937,5 milhões)

7º - Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) - 140 milhões de euros (R$ 875 milhões)

8º - Jamal Musiala (Bayern de Munique) - 140 milhões de euros (R$ 875 milhões)

9º - Phil Foden (Manchester City) - 140 milhões de euros (R$ 875 milhões)

10º - Cole Palmer (Chelsea) - 130 milhões de euros (R$ 812,5 milhões)

Impacto no mercado 💰📈

A valorização desses jogadores mostra o alto nível de investimento dos clubes europeus, que buscam segurar suas estrelas com contratos milionários e cláusulas altíssimas. Além disso, a influência desses atletas vai além dos gramados, com patrocínios e contratos publicitários que elevam ainda mais sua importância no futebol mundial.

continua após a publicidade

Com tantos talentos em alta, o mercado segue agitado. Será que veremos alguma transferência recorde na próxima janela?