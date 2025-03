Bahia x Boston River-URU: qual o tamanho da disparidade financeira?

Bahia e Boston River, do Uruguai, se enfrentam na noite desta quinta-feira (6) pela partida de ida da terceira fase da Libertadores. O tricolor fará o primeiro jogo fora de casa, em Montevidéu, e tentará abrir vantagem no duelo que vale vaga na fase de grupos da copa continental. Em campo, os times apresentam uma disparidade financeira significativa ao analisar o valor de mercado dos elencos.

Do lado do Esquadrão, a equipe comandada por Rogério Ceni ganhou reforços para a temporada 2025 e encorpou ainda mais seu elenco. O Bahia fechou as contratações do zagueiro Santiago Mingo, os meias Erick, Rodrigo Nestor e Michel Araujo, além dos atacantes Erick Pulga, Willian José e Kayky. O acordo mais recente foi com o goleiro Ronaldo, que ainda não estreou.

Após as contratações, o Bahia tem um elenco avaliado em 91,5 milhões de euros, ou R$ 568 milhões na cotação atual. As informações são do portal Transfermarkt, especializado em transferências e análise do valor de mercado dos atletas.

Elenco do Bahia volta a disputar a Libertadores após mais de três décadas. (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Do outro lado, o Boston River é uma equipe modesta do Uruguai. Atualmente, o clube é o 13º colocado na tabela do torneio Abertura, tem dois pontos conquistados em quatro jogos e ainda não venceu na temporada. Essa é a segunda participação do time na Libertadores. Em 2023, estreou na copa continental e caiu na segunda fase da disputa preliminar. Também esteve na Copa Sul-Americana de 2017 e 2018.

Para a disputa da Libertadores, o Boston tem um elenco avaliado em "apenas" 7,3 milhões de euros, cerca de R$ 45 milhões. Ou seja, a diferença de valor dos atletas das equipes é pouco mais de R$ 520 milhões, o que torna a equipe do Bahia 12,5 vezes mais valiosa que o rival uruguaio.

Os atletas mais caros da equipe tricolor são os meias Rodrigo Nestor e Jean Lucas, avaliados em 8 milhões de euros (R$ 49 mi), mais do que todo o time do Boston River. Lucho Rodríguez, joia uruguaia que atuava no Liverpool-URU, é avaliado em 7,5 mi de euros (R$ 46 mi) e é mais um que vale mais que o elenco inteiro da equipe uruguaia.

No Boston River, o mais bem avaliado segundo o Transfermarkt é o ponta Juan Gutiérrez. Aos 23 anos, o jogador uruguaio está no time emprestado pelo Almería, da Espanha, e é cotado em 700 mil euros (R$ 4,3 mi). Em segundo lugar vem Augustín Amado, de 24 anos, que atua como meia é vale 550 mil euros (R$ 3,4 mi).

Jean Lucas é um dos dois jogadores mais valiosos do elenco do Bahia em 2025. (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Bahia mira a fase de grupos

Após duas boas atuações contra o The Strogest, da Bolívia, o Bahia tem pela frente apenas mais uma etapa para alcançar a sonhada fase de grupos da Libertadores. A equipe bateu o rival na fase anterior por 4 x 1 no placar agregado e fez partida consistente na altitude de La Paz.

Agora, o tricolor baiano jogará mais uma vez fora de casa na partida de ida e decidirá em casa o duelo com o Boston River. O time não jogava uma Libertadores há 36 anos e quer voltar a figurar entre as principais equipes da América do Sul.

Caso avance, o Bahia tem grandes chances de ficar no grupo com outro time brasileiro, já que o país tem quatro representantes no pote um (Palmeiras, São Paulo, Botafogo e Flamengo), além do Internacional no pote dois. Caso o tricolor passe, cairá no pote quatro e está apto e enfrentar qualquer um dos cinco que vêm de outros potes no sorteio.