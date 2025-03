Quem são os donos dos maiores clubes do mundo? Veja fortunas

Os grandes clubes de futebol movimentam bilhões de dólares anualmente, e muitos deles têm proprietários entre os mais ricos do mundo. Enquanto algumas equipes são controladas por grupos bilionários, outras, como Barcelona e Real Madrid, seguem um modelo associativo, sem um dono específico. Mas, afinal, quem são os donos dos maiores times do futebol mundial?



🔎 Clubes com donos bilionários

💼 Manchester United – Jim Ratcliffe

O Manchester United pertence ao britânico Jim Ratcliffe desde o fim de 2023. A fortuna do empresário, que também controla o Nice, da França, é estimada em US$ 16 bilhões.

💼 Manchester City – Sheikh Mansour

O Manchester City faz parte do City Football Group, cujo principal acionista é Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, dos Emirados Árabes Unidos. Sua fortuna gira em torno de US$ 20 bilhões.

💼 Chelsea – Todd Boehly e Clearlake Capital

O Chelsea foi adquirido em 2022 pelo empresário americano Todd Boehly e pelo grupo Clearlake Capital por US$ 5,3 bilhões. Boehly tem uma fortuna pessoal de cerca de US$ 8,5 bilhões.

💼 Arsenal – Stan Kroenke

Dono também do Los Angeles Rams (NFL) e Denver Nuggets (NBA), o bilionário americano Stan Kroenke controla o Arsenal, com um patrimônio estimado em US$ 18 bilhões.

💼 Liverpool – Fenway Sports Group (John Henry)

O Fenway Sports Group, de John Henry, é dono do Liverpool desde 2010. A fortuna de Henry está avaliada em US$ 5,5 bilhões.

💼 Paris Saint-Germain – Qatar Sports Investments (Nasser Al-Khelaifi)

O PSG pertence ao Qatar Sports Investments (QSI), comandado por Nasser Al-Khelaifi. O fundo tem ligações diretas com o governo do Catar, que possui ativos bilionários, mas a fortuna pessoal de Al-Khelaifi é estimada em US$ 8 bilhões.

💼 Atlético de Madrid – Miguel Ángel Gil Marín

O Atlético de Madrid tem como principal acionista Miguel Ángel Gil Marín, que herdou a participação do clube do pai, Jesús Gil. Sua fortuna está avaliada em cerca de US$ 500 milhões.

💼 Bayern de Munique – Modelo de sociedade

O Bayern de Munique segue um modelo de propriedade dividido. O clube pertence 75% aos seus sócios, enquanto 25% são divididos entre Adidas, Audi e Allianz.

⚽ Clubes associativos sem dono específico

🔹 Real Madrid e Barcelona são clubes de modelo associativo, o que significa que pertencem a seus sócios e não a um investidor ou grupo específico. Suas gestões são definidas por eleições presidenciais entre os sócios-torcedores.

Os donos bilionários influenciam diretamente o futebol mundial, impulsionando contratações, infraestrutura e receitas comerciais. Com investimentos cada vez maiores, a disputa dentro e fora de campo continua acirrada.