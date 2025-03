Por que a TV perdeu espaço nas receitas dos clubes europeus?

As receitas dos clubes europeus continuam batendo recordes, mas um detalhe chama atenção: o dinheiro da TV, que antes dominava o faturamento, cresceu apenas 3% nos últimos anos. Enquanto isso, as receitas comerciais dispararam 39%, mudando o jogo financeiro no futebol.

📉 Queda no ritmo de crescimento

Os direitos de transmissão ainda representam uma fatia importante da receita dos clubes, mas seu crescimento perdeu força. Em 2023, as ligas europeias arrecadaram €8,2 bilhões com TV, valor praticamente estagnado em relação ao período pré-pandemia.

Isso acontece porque:

✔️ O mercado de direitos de TV chegou a um teto em muitos países

✔️ Plataformas de streaming ainda não geram a mesma receita que as emissoras tradicionais

✔️ Algumas ligas enfrentam renegociações com queda nos valores pagos

A Premier League, por exemplo, viu seu novo contrato doméstico crescer apenas 4%, o menor aumento em anos. Já na França, os direitos caíram 33%, forçando clubes a buscarem outras fontes de renda.

💰 O boom das receitas comerciais

Com a estagnação da TV, os clubes passaram a investir mais em patrocínios, marketing e experiências para os torcedores. Em 2023, a receita comercial dos times europeus atingiu €8,9 bilhões, superando o valor arrecadado com direitos de transmissão.

continua após a publicidade

Marcas globais estão dispostas a pagar mais por visibilidade em camisas, ativações digitais e parcerias estratégicas. Além disso, a modernização dos estádios impulsionou os ganhos com bilheteria e hospitalidade, compensando a desaceleração da TV.

O futebol europeu segue lucrativo, mas o jogo mudou. Quem depender apenas dos direitos de transmissão pode ficar para trás.