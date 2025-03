Quais atletas mulheres mais seguidas nas redes sociais? Veja ranking

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, que acontece neste sábado (8), o instituto de pesquisa Ibope Repucom divulgou o levantamento "Women and Sports" 2025, que aponta as principais tendências de consumo e prática de esportes entre as mulheres. Uma das principais pontes entre o público e as modalidades são as atletas que se destacam no universo esportivo, alcançando milhares de seguidores nas redes sociais.

No recorte do Brasil, os esportes mais populares são o skate, vôlei, natação, ginástica e futebol, que reúnem nomes de peso e que brilharam recentemente nos Jogos Olímpicos de Paris. A competição, aliás, teve mais medalhistas mulheres, com 12 conquistas entre as 20 medalhas totais, além de uma no judô de equipes mista.

O levantamento do Ibope Repucom aponta que as 15 principais atletas brasileiras, sejam elas de esportes Olímpicos ou não, somam, juntas, 49,7 milhões de seguidores apenas no Instagram. Dessas, cinco são ginastas que estiveram em Paris 2024, formaram a seleção brasileira e venceram quatro medalhas no total. Outras duas ex-ginastas aparecem no ranking.

Seleção Brasileira de Ginástica nas Olimpíadas de Paris 2024. (Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP)

Rebeca Andrade esteve em todas as conquistas, sendo três delas individuais. Na disputa solo, a ginasta levou o bronze por equipes, duas pratas no individual geral e no salto, além do ouro no solo.

A atleta lidera a lista de esportivas mulheres mais seguidas do Brasil com pouco mais de 11 milhões de seguidores e tem Flávia Saraiva ao seu lado entre as três mais populares, que tem 5,5 milhões de contas conectadas.

Julia Soares, Jade Barbosa e Lorraine Oliveira são as outras três da equipe olímpica na última edição. Daiane do Santos e Laís Souza completam o grupo da ginástica entre as mais seguidas.

Mais modalidades

A skatista Rayssa Leal, carinhosamente chamada pelo público de fadinha, é a segunda mais seguida da lista com 9 milhões de seguidores em seu Instagram. Dona de duas em dois Jogos Olímpicos disputados, a jovem de 17 anos é um dos maiores destaques dessa nova geração de esportistias mulhares.

Outra modalidade presente é o vôlei, tanto de praia quanto de quadra. Gabi Guimarães, Rosamaria e Thaísa Dahrer são atletas em atividade mais seguidas do esporte, além da ex-jogador Ana Helena Henckel.

