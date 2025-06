O mata-mata do Mundial de Clubes da Fifa começa neste sábado (28) com os oito confrontos das oitavas de final. Além do peso esportivo, os jogos também chamam atenção pelo valor de mercado dos elencos envolvidos.

Segundo dados do site Transfermarkt, o duelo entre Real Madrid e Juventus, que será disputado na terça-feira (1/7), é o mais valioso da fase, somando impressionantes € 1,961 bilhão em valor de mercado — cerca de R$ 12,6 bilhões na cotação atual.

📊 Ranking dos confrontos mais valiosos das oitavas

Confira o valor combinado dos elencos em cada duelo das oitavas:

1️⃣ Real Madrid x Juventus – € 1,961 bilhão

2️⃣ Manchester City x Al-Hilal – € 1,464 bi

3️⃣ Flamengo x Bayern de Munique – € 1,125 bi

4️⃣ PSG x Inter Miami – € 1,126 bi

5️⃣ Benfica x Chelsea – € 1,394 bi

6️⃣ Inter de Milão x Fluminense – € 822,4 mi

7️⃣ Palmeiras x Botafogo – € 415,7 mi

8️⃣ Borussia Dortmund x Monterrey – € 549,4 mi

💡 Obs.: valores arredondados e convertidos a partir da soma dos elencos de cada clube

⚔️ Confrontos das oitavas e valor dos elencos

Palmeiras (€ 252,5 mi) x Botafogo (€ 163,2 mi)

x Benfica (€ 363,5 mi) x Chelsea (€ 1,03 bi)

x Inter de Milão (€ 739,8 mi) x Fluminense (€ 82,6 mi)

x Manchester City (€ 1,31 bi) x Al-Hilal (€ 154,3 mi)

x PSG (€ 1,06 bi) x Inter Miami (€ 66,1 mi)

x Flamengo (€ 221,3 mi) x Bayern de Munique (€ 903,5 mi)

x Borussia Dortmund (€ 477,9 mi) x Monterrey (€ 71,5 mi)

x Real Madrid (€ 1,33 bi) x Juventus (€ 631,7 mi)

⚠️ Disparidades em destaque

A diferença de patamar entre clubes é evidente em alguns confrontos. O PSG, por exemplo, tem um elenco 16 vezes mais valioso que o do Inter Miami. Já o Bayern de Munique vale quatro vezes mais que o Flamengo. O confronto mais equilibrado em valor de mercado é entre Palmeiras e Botafogo, com diferença inferior a € 100 milhões.

Esses dados reforçam como o Mundial de Clubes coloca frente a frente realidades econômicas completamente distintas — e torna cada confronto ainda mais curioso sob a ótica dos bastidores financeiros do futebol.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.