À la Libertadores, o jogo entre Juventus e Wydad Casablanca foi paralisado por alguns minutos após a fumaça gerada por sinalizadores invadirem o gramado e dificultarem a visibilidade do campo. O fato gerou debate na internet a respeito da atitude da torcida do clube marroquino, que acendeu as luzes após o gol do Wydad. Acompanhe;

Os sinalizadores foram acesos após o gol marcado por Thembinkosi Lorch, diminuindo a vantagem do time italiano, que havia feito seu segundo gol, minutos antes. A partida ficou parada por 4 minutos e logo foi retomada.

Torcedores do Wydad Casablanca utilizam sinalizadores na partida contra a Juventus (Foto: Frank Fife/AFP)

