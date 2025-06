Web se rende a Yıldız, sensação da Juventus no Mundial, após a golaço contra o Wydad

Apelidado de “Del Piero turco” pelos torcedores, o atacante Kenan Yıldız é o principal destaque da Juventus no Mundial de Clubes. O jovem jogador marcou um golaço na partida do time italiano contra o Wydad Casablanca, neste sábado (22), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A finalização rendeu diversos elogios ao camisa 10.

continua após a publicidade

(Foto: Charly Triballeau/AFP)

Aos 15 minutos, Yıldız recebeu um passe vindo da esquerda e acertou um chutaço de primeira, fora da aérea e acertou o angulo do goleiro Benabid, do Wydad Casablanca. O gol foi o segundo da Juventus na partida, que deixou o gramado vencendo a etapa inicial por 2 a 1, em confronto válido pelo Grupo G do Mundial. Assista no vídeo abaixo:

No segundo tempo, aos 23 minutos, o jogador marcou o seu segundo gol na partida, para o delírio dos fãs nas redes sociais. Ele se tornou, momentaneamente, um dos artilheiros do Mundial de Clubes, com três gols.

continua após a publicidade



➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

"Del Piero turco"

Yıldız está sendo um dos assuntos mais comentados pelos torcedores nas redes sociais durante o Mundial de Clubes. Apesar de representar a Turquia, o atacante nasceu na Alemanha e fez boa parte da sua formação nas categorias de base do Bayern de Munique, onde permaneceu até os 17 anos, quando recusou renovar com os bávaros e se mudar para a Juventus, em 2022.

O estilo de jogo do jovem, de apenas 20 anos, chama atenção pela capacidade de criação, o drible curto e a qualidade na finalização. Características que fizeram a comunidade italiana a compará-lo com Alessandro Del Piero, um dos maiores ídolos da história da Juventus. Após decidir trocar a camisa 15 pela icônica 10 – número eternizado por Del Piero no clube italiano –, as comparações ganharam ainda mais força.