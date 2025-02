Quem é mais rico? Compare as finanças de Barcelona e Atlético de Madrid

Nesta terça-feira (25), Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam pela semifinal da Copa do Rei. Mas, além da disputa dentro de campo, os dois clubes também competem no aspecto financeiro. 📊💰



Segundo o relatório Football Money League 2025, publicado pela consultoria Deloitte, o Barcelona segue entre os clubes mais ricos do mundo, enquanto o Atlético aparece mais abaixo no ranking.

Receitas e posições no ranking 💰📈

Os números revelam uma diferença significativa de faturamento entre os dois times:

🔹 Barcelona: €760,3 milhões, ocupando a 6ª posição no ranking mundial

🔹 Atlético de Madrid: €409,5 milhões, ficando na 12ª posição

Ou seja, o Barça arrecadou quase o dobro do rival na última temporada, o que impacta diretamente sua capacidade de investimento em contratações, salários e infraestrutura.

De onde vem o dinheiro? 💵⚽

A receita dos clubes é dividida em três grandes pilares:

📺 Direitos de transmissão: valores pagos pelas emissoras para exibição dos jogos

🎟️ Receita de matchday: ingressos, vendas no estádio e programas de hospitalidade

🤝 Receitas comerciais: patrocínios, merchandising e acordos com parceiros

No caso do Barcelona, o avanço das reformas do Camp Nou impulsionou as receitas de matchday, e o clube também registrou um crescimento de 19% na área comercial. O Atlético, por outro lado, tem menor força global de mercado, o que reflete em menos receitas de patrocínios.

Impacto dentro de campo ⚽🏆

Apesar da vantagem financeira do Barcelona, o Atlético de Madrid tem mostrado grande competitividade nos últimos anos, contando com um elenco forte e um treinador consolidado como Diego Simeone.

Ainda assim, mais dinheiro significa mais possibilidades de contratar grandes jogadores e oferecer melhores salários. Isso pode fazer diferença na busca por títulos a longo prazo.

Independentemente dos números fora de campo, o duelo pela Copa do Rei promete ser equilibrado e eletrizante! Quem levará a melhor? 🔥⚽