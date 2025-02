Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (25), no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei da Espanha. A bola às 17h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, com transmissão de ESPN e Disney+. A volta acontece no próximo dia 2 de abril, em Madri. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video!

Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA x ATLÉTICO

SEMIFINAL - COPA DO REI DA ESPANHA

📆 Data e horário: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha;

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Szczesny; Fort, Cubarsí, Martínez e Balde; De Jong e Pedri; Lamine Yamal, Gavi e Raphinha; Lewandowski.

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Oblak; Molina, Le Normad, Lenglet e Azpilicueta; De Paulo, Llorente, Giovane Simeone e Samuel Lino; Griezmann e Julián Álvarez.

