Quem é Joan Laporta? Veja negócios e fortuna do presidente do Barcelona

Joan Laporta voltou aos holofotes nesta semana após criticar duramente a arbitragem pela eliminação do Barcelona na semifinal da Champions League, contra a Inter de Milão. Para o presidente do clube catalão, a equipe foi prejudicada e merecia estar na final de Munique, marcada para o fim de maio.

A fala reacendeu o interesse sobre quem é, afinal, o homem por trás de um dos clubes mais valiosos do mundo.

⚖️ Carreira jurídica e política

Nascido em 29 de junho de 1962, Joan Laporta é advogado formado pela Universidade de Barcelona e fundador do escritório Laporta & Arbós, que atende algumas das empresas mais influentes da Catalunha. Ele também tem histórico político: foi deputado no Parlamento da Catalunha entre 2010 e 2012, período no qual defendeu pautas separatistas.

Apesar de não haver estimativas oficiais de sua fortuna, Laporta acumulou patrimônio e influência ao longo das décadas por meio do direito empresarial e da política.

⚽ Presidente do Barcelona e negócios no radar

Laporta cumpre seu segundo mandato como presidente do Barcelona. O primeiro foi entre 2003 e 2010 — período que marcou a ascensão do clube no cenário mundial com a chegada de Guardiola, Messi, Xavi e Iniesta. Ele retornou ao cargo em 2021, em meio a uma grave crise financeira no clube, e desde então tenta equilibrar as contas com cortes, empréstimos e novos acordos comerciais.

Em janeiro de 2025, o presidente foi citado em uma investigação judicial por suposto envolvimento em um investimento suspeito de € 4,7 milhões ligado à empresa CSSB Limited. O caso adiciona uma camada de pressão ao seu comando, já marcado por dificuldades econômicas e negociações complexas.

🧾 Sem cifras, mas com influência

Apesar da ausência de números oficiais sobre seu patrimônio, Laporta é visto como uma figura central nos bastidores do futebol europeu — tanto pelo poder simbólico que carrega como dirigente do Barça quanto pelos vínculos com o cenário empresarial catalão.

