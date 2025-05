Presidente do Barcelona aponta culpado por eliminação na Champions League

Presidente do Barcelona, Joan Laporta culpou a arbitragem pela eliminação de seu clube para a Inter de Milão, na semifinal da Champions League. Em coletiva, o dirigente não poupou críticas a equipe comandada em campo por Szymon Marciniak.

- Lutamos para chegar na final de Munique, mas não conseguimos basicamente por decisões da arbitragem que nos prejudicaram. Mas isso tem que nos fortalecer para que tenhamos mentalidade para vencer a La Liga. Temos uma equipe de presente e de futuro e voltaremos à Champions na próxima temporada e competiremos para vencer.

Apesar da eliminação, Laporta pediu apoio da torcida após a eliminação do Barcelona na Champions League para o clássico contra o Real Madrid, no domingo (11). Em caso de vitória, a equipe de Hansi-Flick estará com uma mão na taça do Campeonato Espanhol.

- É um jogo decisivo e todos os culés devem encher o Montjuïc para que os jogadores sintam o apoio. A equipe necessita desse apoio mais do que nunca. Faço uma convocação ao barcelonismo para que ganhemos do Real Madrid, que é chave para vencer a La Liga.

Sem mais jogos pela Champions League, o Barcelona tem quatro partidas por fazer no Campeonato Espanhol contra Real Madrid, Espanyol, Villarreal e Athletic Bilbao. Em caso de vitória sobre o vice-líder da La Liga, a equipe de Hansi-Flick ficará a apenas mais uma vitória para conquistar o terceiro título da temporada.