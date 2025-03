Quanto Vitor Roque já movimentou em transferências na carreira?

Vitor Roque se tornou um dos jogadores brasileiros mais caros da história recente. Aos 20 anos, o atacante já passou por Cruzeiro, Athletico-PR, Barcelona, Betis e, agora, reforça o Palmeiras para a temporada de 2025. Mas, afinal, quanto ele já movimentou em transferências ao longo da carreira?



De acordo com os valores oficiais das negociações, Vitor Roque soma quase R$ 400 milhões em transferências, considerando apenas os valores fixos e impostos – ou seja, sem incluir bônus e metas por desempenho. Confira os detalhes!

📊 As transferências de Vitor Roque

🔹 Cruzeiro → Athletico-PR (2022) – R$ 24 milhões

Após se destacar na base do Cruzeiro e atuar pelo profissional com apenas 16 anos, Vitor Roque foi comprado pelo Athletico-PR em 2022, que pagou R$ 24 milhões para contar com o jovem talento.

🔹 Athletico-PR → Barcelona (2024) – R$ 215 milhões

Pouco mais de um ano depois, Vitor Roque chamou atenção da Europa e foi comprado pelo Barcelona por R$ 215 milhões, tornando-se a venda mais cara da história do Furacão.

🔹 Barcelona → Betis (2024) – Empréstimo

Sem espaço no Barcelona, Vitor Roque foi emprestado ao Betis por alguns meses, mas não houve custo de transferência nessa operação.

🔹 Barcelona → Palmeiras (2025) – R$ 155 milhões

Em busca de reforçar seu ataque, o Palmeiras desembolsou R$ 155 milhões para contratar o atacante, em um dos maiores investimentos da história do futebol brasileiro.

💵 Total movimentado: R$ 394 milhões

Somando todas as transferências pagas, Vitor Roque já movimentou quase R$ 400 milhões no mercado da bola. Esse valor pode crescer caso o Palmeiras decida vendê-lo no futuro, principalmente se ele se destacar na equipe.

Com apenas 20 anos, o atacante ainda tem muito espaço para crescer no futebol e promete ser uma das grandes atrações do futebol brasileiro nesta temporada.