Cruzeiro tem direito a parte do valor da compra de Vitor Roque

O Cruzeiro tem direito a receber uma pequena parte do valor pago pelo Palmeiras ao Barcelona pela transferência do atacante Vitor Roque. Por ter feito parte da formação do jogador, a SAF da Raposa receberá pouco mais de 1% dos 25,5 milhões de euros (cerca R$ 154 milhões) pelo mecanismo de solidariedade, o que significa aproximadamente R$ 1,6 milhão.

O mecanismo de solidariedade, criado pela Fifa em 2000, é um dispositivo que recompensa financeiramente os clubes formadores de atletas. Vitor Roque esteve no Cruzeiro durante quatro anos de sua formação, o que significa que o clube tem direito a um percentual pouco acima de 1%. Na transferência do atacante do Athletico-PR para o Barcelona, pelo valor de cerca de R$ 213 milhões, o Cruzeiro recebeu pouco mais de R$ 2 milhões.

Vitor Roque chegou ao Cruzeiro com 14 anos, em 2017, vindo do América, que acusou a Raposa de aliciamento do jogador. Posteriormente, os clubes chegaram a acordo para a divisão dos direitos econômicos do atacante.

Estreia de Vitor Roque no Cruzeiro durou menos de 20 minutos

Vitor Roque estreou com a camisa do Cruzeiro no empate por 0 a 0 com o Botafogo, em 12 de outubro de 2021, no Independência, pela Série B do Brasileiro, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Com 16 anos, ele entrou no jogo aos 15 minutos do segundo tempo e saiu 19 minutos depois, por cansaço – não soube dosar o esforço em campo.

A saída do atacante, no primeiro semestre de 2022, depois de 16 jogos e seis gols, também foi conturbada. O estafe de Vitor Roque não aceitou a proposta do Cruzeiro para renovação antecipada de contrato, e o Athletico-PR depositou o valor da multa rescisória em juízo. A SAF celeste, na época sob o comando de Ronaldo Fenômeno, entrou com processo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).