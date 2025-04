Depois de uma década, chegará ao fim a passagem de Kevin De Bruyne pelo Manchester City. Em meio a anúncio, o belga confirmou que deixará o clube da Inglaterra ao término da atual temporada. Os dois destinos mais cotados são o futebol saudita e a MLS, dos Estados Unidos. O meia, no entanto, não descarta seguir no futebol inglês.

Em entrevista concedida para o "Viaplay", De Bruyne analisou o momento de sua carreira e comentou sobre os próximos passos. Atualmente com 33 anos, o meia não confirmou qual a sua preferência de lugar para jogar, mas sim priorizou um bom projeto como um todo, podendo ele ser na própria Inglaterra.

— Estou aberto a qualquer projeto que esteja disponível. Adoro futebol, adoro jogar futebol e, se surgir um bom projeto e minha família também estiver feliz com ele, podemos tomar uma decisão. Ficar na Inglaterra? Não sei. Honestamente não sei. Pode ser, pode não ser. É muito difícil porque não tomei a decisão de sair há tanto tempo — iniciou.

— Você não pode decidir nada em uma semana. Além disso, no mundo do futebol, não acho que tudo se decide em uma semana. Passa muito devagar. Nem vi minha família desde o anúncio. Tenho que conversar com eles e ver qual time me quer. Então, não sei, não tenho ideia. Vamos ver... — completou.

Kevin De Bruyne em seu último Manchester City x United. (Foto: Darren Staples)

Kevin De Bruyne chegou ao Manchester City em 2015, quando foi contratado junto ao Wolfsburg. Revelado pelas categorias de base do Gent, foi contratado cedo pelo Chelsea, clube o qual não conseguiu espaço e acabou emprestado para outros da Europa.

Pelos azuis de Manchester, De Bruyne conquistou tudo na Inglaterra, Europa e até no mundo. Foram seis títulos de Premier League, além de uma Champions League e um Mundial de Clubes. Ao todo, foram 16 troféus pelo City.

Temporada de despedida será uma das piores de Kevin De Bruyne pelo City

Lidando com diversas lesões, Kevin De Bruyne vive uma temporada abaixo pelo City na Inglaterra. Não pela sua falta de qualidade, mas pela irregularidade. São apenas 33 jogos para o meia, que contribuiu com cinco gols e oito assistências em todas as competições. Ao fim da partida contra o Crystal Palace no fim de semana, KDB refletiu sobre.

— Foi um ano difícil. Ter uma hérnia não é divertido , mas já faz um tempo que não sinto dor, e a diferença é enorme. Jogar com e sem dor. Agora me sinto liberado, consegui treinar bastante e sinto que posso fazer um bom trabalho — disse.

Sem chances de título na Premier League e fora da Champions, a esperança de Kevin De Bruyne em levantar seu último troféu pelo City se sustenta na Copa da Inglaterra, a qual a equipe está na semifinal e enfrenta o Nottingham Forest.