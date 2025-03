O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo (16), e saiu na frente na decisão do Campeonato Paulista. O gol da vitória do Timão foi marcado por Yuri Alberto e fez o clube alvinegro voltar a vencer no Allianz Parque após seis anos.

A última vitória do Corinthians no estádio havia sido no Paulistão de 2019. Na ocasião, o Timão venceu o Palmeiras por 1 a 0, na primeira fase do torneio estadual, com gol de Danilo Avelar. É a terceira vez que o clube alvinegro disputa uma final da competição no Allianz Parque. Anteriormente foram dois empates, 0 a 0 em 2018, conquistado pelo Timão, e 1 a 1, em 2020, desta vez com título do Verdão.

Retrospecto de Corinthians x Palmeiras

É a quinta vitória do Corinthians no Allianz Parque. O estádio, localizado onde era o antigo Palestra Itália, foi revitalizado em 2014. Os clássicos, que antes eram realizados em sua maioria no Morumbi, passaram a ser na casa do Palmeiras.

A vantagem de atuar em casa sempre foi um diferencial do Verdão nos clássicos e a equipe leva vantagem sobre o Corinthians atuando no Allianz Parque

Números de Palmeiras x Corinthians no Allianz Parque

15 jogos

6 vitórias do Palmeiras

4 empates

5 vitórias do Corinthians

18 gols do Palmeiras

14 gols do Corinthians

Anota na agenda

As equipes agora têm um tempo para descansar na Data Fifa e só voltam a se enfrentar no próximo dia 27, quinta-feira, às 21h35 (de Brasília) pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.

