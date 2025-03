Emiliano exalta vitória do Corinthians sobre o Palmeiras: ‘jogamos contra uma potência’

O Corinthians derrotou o Palmeiras por 1 a 0 na noite deste domingo (16), no Allianz Parque, na primeira partida da final do Campeonato Paulista. Esse resultado coloca o Timão em uma posição vantajosa para o jogo de volta, que está marcado para o dia 27 de março, na Neo Química Arena.

Emiliano Díaz, assistente técnico e filho de Ramón Díaz, destacou o bom desempenho do time no primeiro tempo, mas admitiu que não ficou satisfeito com a atuação na etapa final, mesmo com o gol marcado por Yuri Alberto.

— Tivemos uma semana para refletir e sabíamos que precisávamos dar tudo em um jogo tão importante como este, com a dificuldade que é jogar aqui. Porque estamos jogando contra uma potência da América do Sul, tanto em termos econômicos quanto estruturais. Eles não se comparam conosco, e temos que lutar com as nossas armas. Mas, dentro do vestiário, isso nos dá muita confiança, porque não é fácil jogar aqui. Nos dá confiança, alegria e, acima de tudo, tranquilidade — afirmou o auxiliar técnico do Corinthians.

A vitória no primeiro jogo permite ao Corinthians empatar no confronto de volta para conquistar o título paulista após seis anos. O segundo e decisivo duelo acontecerá no dia 27 de março, na Neo Química Arena.

— Mas sem relaxar, porque ainda temos mais um jogo. Como já falei, estamos enfrentando uma potência econômica, difícil de ser batida, com um treinador que é um dos melhores da América do Sul. Não é fácil. Por isso, essa vitória é uma grande alegria para o grupo — analisou Emiliano.

O auxiliar também demonstrou certa tristeza com o que ele acredita ser falta de valorização por parte da torcida por ele e por Ramón Díaz.

— Fomos criticados desde o primeiro dia em que chegamos aqui. Hoje, estamos tranquilos. O único que nos importa é trabalhar e dar o nosso melhor pelo Corinthians. Nunca nos sentimos respeitados e queridos. Mas, internamente, dentro do grupo e da estrutura do clube, somos respeitados e valorizados. O Fabinho está conosco todos os dias, há um ambiente muito bom. Então, hoje não há como dizer nada. Jesus não convenceu a todos. Maradona e Messi não convenceram a todos. Nós também não vamos convencer. Sabemos que nunca seremos totalmente aceitos. Só nos resta trabalhar, vencer. E, com isso, nosso nome ficar marcado na história do Corinthians — finalizou Emiliano.