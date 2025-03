Quanto vale Wesley? Veja valor de mercado da joia do Flamengo

Convocado recentemente para a Seleção Brasileira, o lateral-direito Wesley vive uma grande fase com a camisa do Flamengo. Nesta quarta-feira (12), ele marcou um gol na final do Carioca contra o Fluminense, aumentando ainda mais sua valorização no mercado. Com desempenho crescente, o jovem defensor tem grandes chances de ser negociado com o futebol europeu ainda em 2025.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

📊 Quanto vale Wesley?

De acordo com o CIES Football Observatory, Wesley tem um valor de mercado estimado em 16,4 milhões de euros (cerca de R$ 104 milhões). Já o site especializado Transfermarkt avalia o jogador em 9 milhões de euros.

Apesar dessas estimativas, o Flamengo acredita que pode faturar ainda mais com sua venda. No meio de 2024, o clube chegou a negociar o lateral com a Atalanta (ITA) por 20 milhões de euros (R$ 125 milhões na cotação atual), mas a transferência acabou não acontecendo.



Agora, com a convocação para a Seleção e a boa fase dentro de campo, o Rubro-Negro deve elevar a pedida para 30 milhões de euros na próxima janela de transferências.

continua após a publicidade

🔜 Europa no radar

Com 21 anos, Wesley é considerado um dos laterais mais promissores do futebol brasileiro. A tendência é que ele permaneça no Flamengo até a disputa do Mundial de Clubes, no meio do ano, para então ser negociado com um clube europeu.

Caso a venda se concretize pelo valor desejado pelo Flamengo, Wesley pode se tornar uma das maiores transferências da história do clube. Agora, resta saber qual será o seu destino no mercado internacional.

continua após a publicidade