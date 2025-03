Maior ídolo do Flamengo, Zico não vê a equipe como favorita na final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense. Em evento de entrega de doações do Jogo das Estrelas 2024 nesta quarta-feira (12), o Galinho afirmou que a decisão será equilibrada e brincou ao dizer que quer entregar a taça - que leva seu nome neste ano - a Gerson.

— Final não tem favorito, final é final. São dois clubes que já vem decidindo (o Campeonato Carioca) ultimamente. Lógico que eu torço para poder entregar a taça ao Gerson. Mas a gente sabe, ainda mais eu, que joguei tantos Fla-Flus, que é jogo igual em qualquer situação — declarou Zico.

Questionado sobre asa dificuldades que a equipe de Filipe Luís têm ao enfrentar o Fluminense, o eterno camisa 10 da Gávea preferiu não focar no passado. Em vez disso, o Galinho preferiu exaltar o Tricolor pela recuperação no estadual. Ademais, não arriscou um herói do título, mas disse que pode ser alguém inexperado.

— Não vou ficar falando do passado. Se falar do ano passado, tem que falar de todo o passado. Agora o Flamengo vive um bom momento, e o Fluminense vem de uma boa recuperação, por isso chegou na final. Para muitos, o Fluminense estava descartado, mas mostrou a força da sua camisa. Então, é um jogo igual, não tem favorito. Tomara que o Flamengo consiga repetir as últimas atuações, que o levou à final — analisou Zico.

— Às vezes alguém que ninguém fala (decide o jogo), porque todo mundo fala dos "normais", e aí aparece outro para decidir. Já ganhei campeonato com gol do Rondineli, que ninguém esperada (risos) — brincou o ídolo do Flamengo.

