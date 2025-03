Solteiro no Rio, jogador do Flamengo coleciona affair com duas morenas

Recém separado, o volante Allan, do Flamengo, vive uma nova fase na vida pessoal na cidade do Rio de Janeiro. Após viver affair com Luiza Watson, ex de Cauã Reymond, ator da globo, o atleta agora foi visto ao lado da dentista Stephany Dias.

De acordo com a apuração do jornal "Extra", o jogador esteve ao lado da morena em um passeio pelo Aterro do Flamengo. No dia, Allan se encontrava de folga das responsabilidades do Rubro-Negro, e aproveitou para passear com Stephany no ponto turístico da Cidade Maravilhosa. O encontro teve inclusive um passeio de lancha.

A vida de solteiro do volante não para por aí. Além da dentista, Allan também foi apontado como affair de Luiza Watson, ex de Cauã Reymond. Fontes próximas do jogador apontaram para o "Extra", que ele estaria apaixonado, porém, a agenda lotada dos dois não possibilitou encontros na última semana.

Sem perder tempo, o atleta do Flamengo curtiu os últimos dias acompanhado de outras pessoas. Além do encontro com Stephany Dias, Allan também esteve em um camarote no sambódromo para acompanhar os desfiles das campeãs do carnaval do Rio de Janeiro, no último sábado (8). Na ocasião, ele esteve acompanhado de outra morena, ainda não identificada.

Luiza Watson e Stephany Dias foram apontadas como affair de Allan, jogador do Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

Término polêmico de Allan

A nova fase de solteiro do jogador do Flamengo acontece pouco tempo depois do divórcio polêmico com ex-mulher Jordana Hollenben. A antiga companheira o acusa de agressão, e inclusive conseguiu na Justiça uma medida protetiva contra o atleta, mediante a Lei Maria da Penha, no início de fevereiro.

