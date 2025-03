Ex-Flamengo dispara que título brasileiro de 2020 foi ‘no apito’

Abel Braga, ex-técnico do Internacional, fez uma declaração polêmica sobre o Campeonato Brasileiro de 2020, afirmando que o título, conquistado pelo Flamengo, foi "tirado no apito" do Inter, que esteve na briga até a última rodada. Em entrevista ao "Charla Podcast", Abel destacou supostos erros de arbitragem que teriam prejudicado o Colorado na reta final do Brasileirão, quando disputava o troféu diretamente com o clube carioca.

- (O Campeonato Brasileiro) 2020 foi tirado no apito, cara. Teve o jogo do Rodinei no Maracanã e o contra o Corinthians. O cara dá o pênalti e vai no VAR. Mas, três rodadas antes, contra o Grêmio, a favor do Flamengo, não teve VAR - desabafou Abel.

Flamengo e Internacional, de Abel Braga, brigaram pelo Brasileirão 2020 até a última rodada

Abel apontou dois jogos específicos como cruciais para sua acusação. O primeiro foi o confronto contra o Flamengo, na penúltima rodada, no Maracanã. Nesse jogo, o lateral-direito Rodinei, do Internacional, foi expulso aos três minutos do segundo tempo, em uma decisão que Braga considerou equivocada. Para o treinador, essa expulsão mudou o rumo da partida, que terminou com vitória do Flamengo por 2 a 1, colocando o time na liderança.

O segundo episódio mencionado foi o empate sem gols com o Corinthians, na última rodada, no Beira-Rio. Abel reclamou de um pênalti não marcado, quando a bola bateu no braço de Fágner, e de um gol anulado após suposta falta em Cássio, decisões que, segundo ele, custaram a vitória e o título ao Internacional.

