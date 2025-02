Quais são os elencos mais valiosos do mundo? Veja ranking

O futebol mundial continua movimentando cifras astronômicas, e os grandes clubes europeus seguem dominando a lista dos elencos mais valiosos da atualidade. Segundo dados do Transfermarkt, o Manchester City mantém a liderança como o time de maior valor de mercado, enquanto Real Madrid e Arsenal completam o pódio. Confira abaixo o ranking atualizado!

🏆 Os 10 elencos mais caros do mundo

🔹 1º - Manchester City (€1,30 bilhão)

O time comandado por Pep Guardiola segue no topo da lista, impulsionado por estrelas como Erling Haaland, Phil Foden e Rodri.

🔹 2º - Real Madrid (€1,23 bilhão)

Com Bellingham, Vini Jr, Mbappé e cia, o clube merengue continua entre os times mais poderosos do mundo, consolidando sua posição entre os mais valiosos.

🔹 3º - Arsenal (€1,15 bilhão)

O time londrino vem crescendo nos últimos anos e, com uma geração promissora liderada por Bukayo Saka e Martin Ødegaard, já ocupa um lugar no pódio dos elencos mais caros.

🔹 4º - Barcelona (€1,01 bilhão)

Mesmo enfrentando desafios financeiros, o clube catalão ainda conta com um elenco de alto valor de mercado, apostando na juventude para manter sua competitividade.

🔹 5º - Liverpool (€967,5 milhões)

Os Reds seguem na elite financeira do futebol, com jogadores valorizados como Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold, além de reforços estratégicos.

🔹 6º - Chelsea (€928,5 milhões)

Apesar das oscilações dentro de campo, o Chelsea tem investido pesado em jovens promessas, o que mantém o clube no top 10 dos mais valiosos.

🔹 7º - Paris Saint-Germain (€870,5 milhões)

Mesmo sem Neymar, Mbappé e Messi, o PSG ainda conta jogadores valiosos no elenco, garantindo seu lugar entre os clubes mais caros.

🔹 8º - Bayern de Munique (€856 milhões)

O gigante alemão continua como a principal potência da Bundesliga, com um elenco recheado de estrelas e jovens talentos.

🔹 9º - Tottenham (€846,1 milhões)

Mesmo sem Harry Kane, os Spurs seguem valorizados, graças a jogadores como Son Heung-min e James Maddison.

🔹 10º - Manchester United (€724,05 milhões)

Apesar das temporadas irregulares, os Red Devils mantêm um elenco de alto valor, com nomes como Bruno Fernandes e Rasmus Højlund.

📊 Domínio da Premier League

Seis dos dez times mais valiosos do mundo são da Premier League, reforçando a força financeira do futebol inglês. Com altos investimentos e negociações milionárias, os clubes da liga seguem dominando o mercado.