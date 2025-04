Cristiano Ronaldo encaminha renovação com Al-Nassr

Aposentadoria? Aparentemente não é isso que está na cabeça de Cristiano Ronaldo no momento. Com negociação sendo tratada desde janeiro, a renovação de contrato do astro parece estar chegando a seus capítulos finais. O português está prestes a acertar um acordo para continuar por mais duas temporadas no Al-Nassr, com a última, sendo opcional para o gajo.

Cristiano Ronaldo segue firme em sua busca pelo milésimo gol na carreira. A lendária marca parece cada vez mais perto e pode ter ganhado mais uma garantia. O astro português encaminha uma renovação por mais dois anos no futebol saudita, e por isso, a missão dos 1000 gols ganha força frente a uma possível aposentadoria do ídolo português. Além disso, o jogador também terá um time para se manter em alto nível, buscando participar da Copa do mundo de 2026.

As negociações sobre uma renovação começaram em janeiro, com tratativas chegando a cerca de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhões), um valor recorde para o meio futebolístico. O contrato seria prolongado, em um primeiro momento, até junho de 2026, porém, agora será até 2027.

Cristiano Ronaldo vive expectativa pelo milésimo gol oficial (Foto: Reprodução/X)

Dado como certo no início do ano, um novo vínculo entre o jogador e o clube foi deixado de lado, pois, além de novos passos serem necessários, as conversas estavam fora dos âmbitos convencionais e esportivos, o que deixou as conversas mais lentas.

Contrato recorde para Cristiano Ronaldo

O valor de 200 milhões de euros no próximo vínculo de Cristiano Ronaldo é válido por uma temporada. Mensalmente, o custo do craque pelo clube saudita equivale a 16,6 milhões de euros (R$ 103 milhões). Por dia; a remuneração dele é de aproximadamente 547 mil euros (R$ 3,4 milhões) e, por hora, em torno de 22 mil euros (R$ 137 mil). CR7 é o jogador de futebol mais bem pago do mundo.

Números de CR7 pelo Al-Nassr

⚽ 105 jogos (103 titular)

🥅 96 gols

📤 19 assistências

⌛ 115 participações em gols

⌚79 minutos para participar de gol