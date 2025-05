Quanto vale Gabigol? Veja evolução do valor do atacante do Cruzeiro

Gabigol voltou a ser protagonista em um jogo grande. Agora com a camisa do Cruzeiro, o atacante foi decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, seu ex-clube, diante de 50 mil pessoas no Mineirão. Mesmo jogando apenas oito minutos, o camisa 9 foi o responsável pelo gol da vitória celeste, ao converter o rebote de um pênalti já nos acréscimos.

O reencontro com a torcida rubro-negra foi tenso. Gabi foi xingado do aquecimento até o fim da partida. Mas, como costuma fazer em momentos de pressão, respondeu dentro de campo. Não comemorou o gol por respeito ao Flamengo, mas foi festejado por todos os companheiros e vibrou com a torcida cruzeirense após o apito final.

📉 Valor de mercado de Gabigol

Apesar do momento de glória, a cotação de Gabigol no mercado da bola está em baixa. Segundo o site Transfermarkt, o atacante de 28 anos está avaliado atualmente em € 6 milhões — cerca de R$ 6,8 milhões. É o menor valor registrado desde 2014.

O ponto alto na carreira, em termos de valor de mercado, foi entre maio de 2021 e abril de 2022, quando o atacante chegou a valer € 26 milhões. A queda foi acelerada nos últimos anos, impulsionada pela oscilação em campo e pela idade, que reduz o apelo de mercado.

📊 Evolução do valor de mercado de Gabigol:

🟢 2015 (Santos) – € 12 milhões

– € 12 milhões 🟢 2016 (Inter de Milão) – € 20 milhões

– € 20 milhões 🟡 2017 (Benfica) – € 12 milhões

– € 12 milhões 🟡 2018 (Santos) – € 8 milhões

– € 8 milhões 🟢 2019 (Flamengo) – € 23 milhões

– € 23 milhões 🟢 2020 (Flamengo) – € 20 milhões

– € 20 milhões 🟢 2021 (Flamengo) – € 26 milhões

– € 26 milhões 🟡 2022 (Flamengo) – € 22 milhões

– € 22 milhões 🟠 2023 (Flamengo) – € 17 milhões

– € 17 milhões 🔴 2024 (Flamengo) – € 6 milhões

💰 Valor atual (Cruzeiro) – € 6 milhões

Com apenas 28 anos e histórico de gols e títulos, Gabigol ainda pode retomar protagonismo e valor no mercado. O Cruzeiro acredita nisso — e o gol contra o Flamengo pode ser o início de uma nova fase na carreira do atacante.

