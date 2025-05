Qual o salário de Evanilson, ex-Fluminense, na Premier League?

No último fim de semana, o atacante Evanilson foi decisivo na vitória do Bournemouth sobre o Arsenal por 2 a 1, fora de casa, pela 35ª rodada da Premier League. O ex-jogador do Fluminense marcou o gol que garantiu o triunfo dos Cherries e manteve a equipe invicta por cinco partidas consecutivas na competição inglesa.

Aos 30 minutos do segundo tempo, Evanilson aproveitou o rebote do goleiro após jogada de bola parada e empurrou para o fundo da rede. Com o gol, o brasileiro chegou a 10 tentos e uma assistência nesta edição da Premier League, sendo um dos principais nomes da equipe na temporada.

💷 Quanto Evanilson ganha na Inglaterra?

Contratado em agosto de 2024 pelo Bournemouth em uma negociação que girou em torno de 37 milhões de euros fixos (R$ 223 milhões na época), mais bônus e percentual de venda futura, Evanilson não demorou a justificar o investimento.

Segundo o site Capology, o atacante de 25 anos é o jogador mais bem pago do elenco. Veja os valores do salário de Evanilson, com base na cotação atual da libra esterlina:

💰 Salário anual: £4,42 milhões = R$ 33,15 milhões

£4,42 milhões = 📅 Por mês: cerca de R$ 2,76 milhões

cerca de 📆 Por semana: cerca de R$ 637 mil

cerca de 🗓️ Por dia: em torno de R$ 91 mil

🏟️ Relembre a trajetória

Revelado pelo Fluminense, Evanilson ganhou destaque ainda jovem e se transferiu para o Porto, onde teve boas temporadas antes de ser negociado com o futebol inglês. No Bournemouth, assumiu protagonismo e se firmou como referência ofensiva do time. Ele volta a campo no próximo sábado, quando a equipe enfrenta o Aston Villa em casa, pela 36ª rodada da Premier League.

📈 Com bom rendimento e salário de estrela, o brasileiro mostra que está em alta na principal liga do mundo.

